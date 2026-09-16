Es ist ein Vorstoß, der die digitale Landschaft Europas nachhaltig verändern könnte: Die Europäische Union plant, Kindern unter 13 Jahren den eigenständigen Zugang zu sozialen Netzwerken, ausgewählten Gaming-Plattformen und KI-Chatbots zu untersagen. Verankert werden soll dieses Verbot im sogenannten „Kids Act“, dessen Veröffentlichung für Donnerstag angesetzt ist.
Klare Worte aus Brüssel
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ bereits am Mittwoch in einer Rede keinen Zweifel daran, wohin die Reise gehen soll. Ihre Formel ist knapp und einprägsam: keine sozialen Medien unter 13 Jahren, keine persönlichen Accounts unter 15. Und sie schob eine unmissverständliche Botschaft an die Branche hinterher: Europa besitze die Macht zu handeln, und es seien die politischen Institutionen, die den Rahmen vorgäben, nicht die großen Technologiekonzerne.
Ein abgestuftes Modell statt pauschalem Bann
Interessant ist, dass der Entwurf keineswegs auf ein simples Alles-oder-nichts-Prinzip setzt. Stattdessen sieht er ein gestaffeltes System vor. Kinder unter 13 Jahren sollen die betroffenen Dienste ausschließlich unter elterlicher Aufsicht nutzen dürfen. Für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren gilt eine abgeschwächte Variante: Sie benötigen die Einwilligung der Eltern, um überhaupt ein Konto anzulegen. Und dieses Konto kommt dann mit Kindersicherung sowie weiteren Restriktionen wie etwa Zeitlimits daher.
Damit versucht Brüssel offensichtlich, einen Mittelweg zwischen Schutzbedürfnis und digitaler Teilhabe zu finden. Denn ein vollständiger Ausschluss Heranwachsender aus dem Netz wäre weder durchsetzbar noch gesellschaftlich vermittelbar.
Plattformen müssen umdenken
Die Pflichten enden allerdings nicht bei der Alterskontrolle. Social-Media-Anbieter, Online-Gaming-Dienste und Betreiber von KI-Chatbots werden dazu verdonnert, wirksame Schutzmechanismen zu implementieren.
Besonders heikel wird es für Unternehmen, die KI-Begleiter und Chatbot-Dienste im Portfolio haben. Sie müssen künftig auf Designs verzichten, die ungesunde emotionale Bindungen begünstigen oder Kinder schädlichen Interaktionen aussetzen könnten.
Nachweispflicht und empfindliche Strafen
Damit das Ganze nicht zum zahnlosen Papiertiger verkommt, koppelt die EU das Regelwerk an handfeste Konsequenzen. Betroffene Unternehmen sollen das Alter ihrer Nutzerinnen und Nutzer über eine offizielle App zur Altersverifikation nachweisen müssen. Wer sich der Verordnung widersetzt, dem drohen Bußgelder von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
Für Konzerne mit Milliardenumsätzen sind das Summen, die selbst in gut gefüllten Kassen schmerzhaft auffallen dürften. Ob die Regelung in dieser Form tatsächlich Gesetz wird, entscheidet sich erst im weiteren Verfahren.
Kommentare 7 Antworten
Ich finde es nicht schlecht ab 13 Jahren ich wünschte, wir es auch hier gehabt aber nein wir wollten so schnell.
Wird sich nichts ändern zu jetzt, denn die ganzen Apps sind alle jetzt schon ab 13 und die Kids haben sie trotzdem. Grund ist sogar Simple, die Eltern richten die Smartphones nicht mit den Kinderprofilen ein bzw. haben den Kids einfach das Smartphone in die Hand gedrückt mit einen Erwachsenen Profil. Glaubst doch nicht dass nun auf einmal die Eltern anfangen sich zu ändern, entsprechend hat man nun sehr bald viele Accounts die 18 sind und die Fotos sind von 13 Jährigen dann.
Aha. Kinder. Es geht um die Totalüberwachung aller Bürger! Jeder Klick, jeder Download, jede Ansicht!
So kann man es natürlich auch sehen, gerade wenn man zu dumm ist seinen Kind selbst grenzen zu setzen und es auf Socialmedia dann versumpft.
Die Ushi hat echt Sorgen.
Und damit haben sie alle Daten, die sie brauchen, um das Internet besser zu überwachen.
1984 lässt grüßen …
Das mich keiner missversteht – Kindesschutz ist extrem wichtig, aber es werden IMHO wieder mal die Kinder und deren Schutz vorgeschoben, um eine möglichst lückenlose Überwachung der Bürger zu bauen!