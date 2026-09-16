Es ist ein Vorstoß, der die digitale Landschaft Europas nachhaltig verändern könnte: Die Europäische Union plant, Kindern unter 13 Jahren den eigenständigen Zugang zu sozialen Netzwerken, ausgewählten Gaming-Plattformen und KI-Chatbots zu untersagen. Verankert werden soll dieses Verbot im sogenannten „Kids Act“, dessen Veröffentlichung für Donnerstag angesetzt ist.

Klare Worte aus Brüssel

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ bereits am Mittwoch in einer Rede keinen Zweifel daran, wohin die Reise gehen soll. Ihre Formel ist knapp und einprägsam: keine sozialen Medien unter 13 Jahren, keine persönlichen Accounts unter 15. Und sie schob eine unmissverständliche Botschaft an die Branche hinterher: Europa besitze die Macht zu handeln, und es seien die politischen Institutionen, die den Rahmen vorgäben, nicht die großen Technologiekonzerne.

Ein abgestuftes Modell statt pauschalem Bann

Interessant ist, dass der Entwurf keineswegs auf ein simples Alles-oder-nichts-Prinzip setzt. Stattdessen sieht er ein gestaffeltes System vor. Kinder unter 13 Jahren sollen die betroffenen Dienste ausschließlich unter elterlicher Aufsicht nutzen dürfen. Für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren gilt eine abgeschwächte Variante: Sie benötigen die Einwilligung der Eltern, um überhaupt ein Konto anzulegen. Und dieses Konto kommt dann mit Kindersicherung sowie weiteren Restriktionen wie etwa Zeitlimits daher.

Damit versucht Brüssel offensichtlich, einen Mittelweg zwischen Schutzbedürfnis und digitaler Teilhabe zu finden. Denn ein vollständiger Ausschluss Heranwachsender aus dem Netz wäre weder durchsetzbar noch gesellschaftlich vermittelbar.

Plattformen müssen umdenken

Die Pflichten enden allerdings nicht bei der Alterskontrolle. Social-Media-Anbieter, Online-Gaming-Dienste und Betreiber von KI-Chatbots werden dazu verdonnert, wirksame Schutzmechanismen zu implementieren.

Besonders heikel wird es für Unternehmen, die KI-Begleiter und Chatbot-Dienste im Portfolio haben. Sie müssen künftig auf Designs verzichten, die ungesunde emotionale Bindungen begünstigen oder Kinder schädlichen Interaktionen aussetzen könnten.

Nachweispflicht und empfindliche Strafen

Damit das Ganze nicht zum zahnlosen Papiertiger verkommt, koppelt die EU das Regelwerk an handfeste Konsequenzen. Betroffene Unternehmen sollen das Alter ihrer Nutzerinnen und Nutzer über eine offizielle App zur Altersverifikation nachweisen müssen. Wer sich der Verordnung widersetzt, dem drohen Bußgelder von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Für Konzerne mit Milliardenumsätzen sind das Summen, die selbst in gut gefüllten Kassen schmerzhaft auffallen dürften. Ob die Regelung in dieser Form tatsächlich Gesetz wird, entscheidet sich erst im weiteren Verfahren.