Slow Horses Staffel 6 streamt ab heute auf Apple TV

Der Streamingdienst Apple TV stellt ab heute die ersten neuen Folgen der Serie „Slow Horses“ zum Streaming bereit. Während ab heute die sechste Staffel über die Fernseher flimmert, hat Apple TV gleichzeitig bekannt gegeben, dass die Serie um zwei weitere Staffeln verlängert wird.
Ab heute steht die erste Episode bereit, wobei bis zum 21. Oktober jeden Mittwoch neue Folgen auf Apple TV erscheinen. Und darauf könnt ihr euch freuen:
Die Spionage-Thriller-Serie mit viel schwarzem Humor erzählt von einem Team britischer Geheimagent:innen, die aufgrund ihrer Verfehlungen in die Strafabteilung des MI5 versetzt wurden. Unter der Leitung ihres brillanten aber miesgelaunten Bosses Jackson Lamb (Academy Award Gewinner Gary Oldman) kämpfen sie in der Spionagewelt gegen Lügen und Verrat, um England vor finsteren Mächten zu beschützen.
Kommentare 1 Antwort
Hab das Ewigkeiten links liegen lassen und jetzt erst Season 3 gestartet – ich finde es brillant. Der Cast ist mega, Gary Oldman in der Rolle echt unfassbar geil. Der britische Humor und das Setting tun ihr übriges. Must watch!