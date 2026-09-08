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Mayday: Neue Action-Komödie mit Ryan Reynolds startet bei Apple TV

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Freddy8 Kommentare zu Mayday: Neue Action-Komödie mit Ryan Reynolds startet bei Apple TV
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Mayday auf Apple TV

Für Abonnenten und Abonnentinnen von Apple TV gibt es seit wenigen Tagen die neue Action-Komödie „Mayday“ zu sehen, in der Ryan Reynolds und Kenneth Branagh die Hauptrollen verkörpern. Wer auf der Suche noch lustiger Action ist, für den könnte der neue Film genau das Richtige sein. Der Film bekommt auch gute Kritiken und hat derzeit 81 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Apple schreibt:


Ryan Reynolds und Kenneth Branagh spielen gemeinsam in „Mayday“, einer genreübergreifenden, actiongeladenen Buddy-Komödie, die den Spionagethriller auf den Kopf stellt. Als der erfolgreiche US-Marinepilot Leutnant Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds) auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf eine streng geheime Mission in russisches Gebiet geschickt wird, scheitert die Operation und er sitzt hinter den feindlichen Linien fest. Als er von Nikolai Ustinov (Branagh) entdeckt wird – einem schroffen Ex-KGB-Agenten mit einer Vorliebe für amerikanische Kultur –, glaubt Troy, er sei erledigt – doch könnte eine unwahrscheinliche Allianz zwischen den beiden zu Troys Rettung führen und eine Verbindung schaffen, mit der keiner von beiden gerechnet hätte?

Mayday steht im Abo von Apple TV zum Streaming bereit. Ihr könnt den Film einfach über die Apple TV-App schauen, zum Beispiel auf iPhone, iPad, Apple TV 4K, Android, Windows, Roku, Amazon Fire TV Stick, Xbox oder über die Playstation.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 8 Antworten

  5. Fand ihn richtig gut…
    Ja, an alle Putin-Ultras, es wird wieder das Russland Klischee ausgepackt.
    Aber es spielt auch mitten in der Zeit des kalten Krieges und die amerikanischen Klischees bleiben auch nicht aus.
    (beide Seiten sind halt überheblich Ar***löcher die von ihrer Ansicht vollends überzeugt sind, das hat sich nie geändert)

    Ja, der Humor ist sehr gut, eben Ryan Reynolds typisch, ja er hat die Rolle von Deadpool geprägt weil es eben genau sein sarkastischer schwarzer Humor ist.
    Und genau den liebe ich, wer lieber das „hochgebildete“ RTL2 Programm will, für den ist das leider nichts…

    Antworten

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