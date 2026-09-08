Mayday: Neue Action-Komödie mit Ryan Reynolds startet bei Apple TV

Für Abonnenten und Abonnentinnen von Apple TV gibt es seit wenigen Tagen die neue Action-Komödie „Mayday“ zu sehen, in der Ryan Reynolds und Kenneth Branagh die Hauptrollen verkörpern. Wer auf der Suche noch lustiger Action ist, für den könnte der neue Film genau das Richtige sein. Der Film bekommt auch gute Kritiken und hat derzeit 81 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Apple schreibt:

Ryan Reynolds und Kenneth Branagh spielen gemeinsam in „Mayday“, einer genreübergreifenden, actiongeladenen Buddy-Komödie, die den Spionagethriller auf den Kopf stellt. Als der erfolgreiche US-Marinepilot Leutnant Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds) auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf eine streng geheime Mission in russisches Gebiet geschickt wird, scheitert die Operation und er sitzt hinter den feindlichen Linien fest. Als er von Nikolai Ustinov (Branagh) entdeckt wird – einem schroffen Ex-KGB-Agenten mit einer Vorliebe für amerikanische Kultur –, glaubt Troy, er sei erledigt – doch könnte eine unwahrscheinliche Allianz zwischen den beiden zu Troys Rettung führen und eine Verbindung schaffen, mit der keiner von beiden gerechnet hätte?

Mayday steht im Abo von Apple TV zum Streaming bereit. Ihr könnt den Film einfach über die Apple TV-App schauen, zum Beispiel auf iPhone, iPad, Apple TV 4K, Android, Windows, Roku, Amazon Fire TV Stick, Xbox oder über die Playstation.