Mayday: Neue Action-Komödie mit Ryan Reynolds startet bei Apple TV

Für Abonnenten und Abonnentinnen von Apple TV gibt es seit wenigen Tagen die neue Action-Komödie „Mayday“ zu sehen, in der Ryan Reynolds und Kenneth Branagh die Hauptrollen verkörpern. Wer auf der Suche noch lustiger Action ist, für den könnte der neue Film genau das Richtige sein. Der Film bekommt auch gute Kritiken und hat derzeit 81 Prozent auf Rotten Tomatoes.
Apple schreibt:
Ryan Reynolds und Kenneth Branagh spielen gemeinsam in „Mayday“, einer genreübergreifenden, actiongeladenen Buddy-Komödie, die den Spionagethriller auf den Kopf stellt. Als der erfolgreiche US-Marinepilot Leutnant Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds) auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf eine streng geheime Mission in russisches Gebiet geschickt wird, scheitert die Operation und er sitzt hinter den feindlichen Linien fest. Als er von Nikolai Ustinov (Branagh) entdeckt wird – einem schroffen Ex-KGB-Agenten mit einer Vorliebe für amerikanische Kultur –, glaubt Troy, er sei erledigt – doch könnte eine unwahrscheinliche Allianz zwischen den beiden zu Troys Rettung führen und eine Verbindung schaffen, mit der keiner von beiden gerechnet hätte?
Mayday steht im Abo von Apple TV zum Streaming bereit. Ihr könnt den Film einfach über die Apple TV-App schauen, zum Beispiel auf iPhone, iPad, Apple TV 4K, Android, Windows, Roku, Amazon Fire TV Stick, Xbox oder über die Playstation.
Kommentare 8 Antworten
Alle Jahre wieder die obligatorische Spritze Propaganda – heute mit dem nostalgisch-beliebtem, roten Geschmack.
Heul doch, Putinboy.
Sollte nicht ein echter Sigma seine leere Wortzahl begrenzen können?
Oder versuchst du dich zum Alpha fortzubilden?
Ich fand den richtig unterhaltsam 👍🏻
Der böse Russe…der Klassiker
und wieder mal Ryan Reynold spielt Deadpool ohne Deadpool der Typ kann nicht mehr sehen…
Dann schau doch einen Jason Statham Film zum 100x mal mit derselben Storyline an…
Fand ihn richtig gut…
Ja, an alle Putin-Ultras, es wird wieder das Russland Klischee ausgepackt.
Aber es spielt auch mitten in der Zeit des kalten Krieges und die amerikanischen Klischees bleiben auch nicht aus.
(beide Seiten sind halt überheblich Ar***löcher die von ihrer Ansicht vollends überzeugt sind, das hat sich nie geändert)
Ja, der Humor ist sehr gut, eben Ryan Reynolds typisch, ja er hat die Rolle von Deadpool geprägt weil es eben genau sein sarkastischer schwarzer Humor ist.
Und genau den liebe ich, wer lieber das „hochgebildete“ RTL2 Programm will, für den ist das leider nichts…