Das Display im iPhone ist eine der Komponenten, die besonders viel Strom verbraucht. Kein Wunder also, dass das neu vorgestellte iPhone Duo anders zu bewerten ist, da direkt zwei Bildschirme zum Einsatz kommen. Wir werfen noch einmal einen Blick auf die Akkulaufzeit des iPhone Duo, wobei aktuell nur die von Apple bereitgestellten Daten zur Verfügung stehen.

Eine besonders lange Akkulaufzeit liefert das iPhone Duo, wenn man lediglich das 5,4-Zoll große Außendisplay nutzt. Apple misst die Akkulaufzeit beim „Ansehen von Videos“ und gibt an, dass das iPhone Duo 44 Stunden durchhält. Schaut man sich die Videos hingegen auf dem größeren 7,6-Zoll-Innendisplay an, sind es nur noch 31 Stunden.

Ganz ehrlich: Diese Angaben sagen nichts darüber aus, wie die Akkulaufzeit im echten Alltag ist. Es gibt niemanden, der sich 44 Stunden lang nur ein Video anschaut. Doch Apple liefert auch hier eine Antwort, denn bei „typischer Nutzung“ soll der Akku im Duo bis zu 24 Stunden durchhalten und somit eine „All-Day“-Akkulaufzeit bieten.

Das iPhone Duo unterstützt MagSafe

Auch das Aufladen des iPhones geht jetzt schneller, jedoch verrät Apple noch nicht, mit wie viel Watt sich das iPhone Duo aufladen lässt. Apple schreibt lediglich, dass das Duo in etwa 20 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen ist, wenn man ein Netzteil mit 60 Watt verwendet. Während MagSafe in der Präsentation keineswegs erwähnt wurde, können wir bestätigen, dass das iPhone Duo diesen Standard unterstützt. Kabelloses Aufladen ist mit bis zu 25 Watt über MagSafe und Qi2 möglich.

Spannend ist dabei, dass Apple die zwei verbauten Akkus wie einen Akku behandelt. Apple gibt an, dass die Akkulaufzeit durch das Zwei-Akku-Design, das reine eSIM-Design, die Effizienz des C2-Modems und den neuen A20-Pro-Chip maximiert wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob erste Tests aus dem echten Leben die von Apple genannten Werte ebenfalls erreichen können. Das könnte aber noch ein wenig dauern, denn das iPhone Duo startet erst am 23. Oktober – auch bei uns.