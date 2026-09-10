iPhone Duo

iPhone Duo: Mit MagSafe, ohne Action Button

Die weiteren Details

Freddy1 Kommentar zu iPhone Duo: Mit MagSafe, ohne Action Button
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iPhone Duo

Während Apple in der Präsentation des iPhone Duo den Support für MagSafe nicht aktiv genannt hat, können wir bestätigen, dass das Duo MagSafe an Bord hat. Das schreibt Apple auf seiner Webseite und gibt an, dass auch das iPhone Duo kabelloses Laden mit MagSafe und Qi2 mit 25 Watt unterstützt.

Das bedeutet auch: Das iPhone Duo ist mit MagSafe-Zubehör kompatibel, sodass sich das iPhone auch sofort mit Ladegeräten, Ständern und mehr „verbinden“ kann.


Das iPhone Duo lässt den Action Button vermissen

iPhone Duo Tasten

Normalerweise verbaut Apple neben den Lautstärke-Tasten auch den Action Button, mit dem sich Schnellaktionen ausführen lassen. Doch genau diese Taste fehlt im iPhone Duo.

Mit dabei ist eine neue Seitentaste, die wir schon aus dem iPad Air kennen, da hier Touch ID statt Face ID zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es eine separate Kamerasteuerungstaste zum Starten der Kamera und zum Aufnehmen von Fotos.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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