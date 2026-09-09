Apple bringt mit dem iPhone Duo erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt. Das Gerät kombiniert ein kompaktes Außendisplay mit einem großen Innendisplay und bringt zahlreiche Neuerungen bei Design, Software und Technik.

Design und Formfaktor

Geschlossen ist das iPhone Duo so groß wie ein Reisepass. Geöffnet klappt es wie ein Buch auf – ähnlich dem iPad mini. Die Ränder des Displays sind dünn gehalten und für Hoch- sowie Querformat optimiert.

Die FaceTime-Kamera sitzt erstmals hinter dem Display. Ein robustes Scharnier aus über 100 Teilen sorgt für Stabilität, beim Schließen halten Magnete die beiden Hälften zusammen. Apple bezeichnet das iPhone Duo als das dünnste iPhone, das je gebaut wurde. Der Rahmen besteht aus Titanium.

Auf der Rückseite kommt Ceramic Shield zum Einsatz, auf der Front Ceramic Shield 2. Das Gerät lässt sich zudem halb aufklappen und aufstellen.

Liquid Glass und Bedienkonzept

Mit Liquid Glass wandern die Bedienelemente an den Seitenrand, um mehr Platz für Inhalte zu schaffen. Das Dock auf dem Homescreen ist entsprechend vertikal an der Seite angeordnet. Beim Öffnen des Geräts bleiben die Bedienelemente an derselben Stelle, während die Inhalte größer dargestellt werden.

Auf dem großen Display lassen sich zwei Apps gleichzeitig anzeigen.

Displays

Innendisplay (geöffnet) : 7,6 Zoll – das entspricht 50 % mehr Displayfläche als beim iPhone 18 Pro Max.

: 7,6 Zoll – das entspricht 50 % mehr Displayfläche als beim iPhone 18 Pro Max. Außendisplay: 5,4 Zoll

Ein Nano-Texture-Finish an der Display-Falte soll Reflexionen reduzieren und die Falte optisch minimieren. Eine zusätzliche Beschichtung soll mehr Schutz vor Kratzern bieten.

Bedienung und Zubehör

Erstmals bei einem iPhone ist der Apple Pencil mit USB-C kompatibel. Statt Face ID kommt Touch ID in der Seitentaste zum Einsatz; alternativ lässt sich das Gerät auch über die Apple Watch entsperren. Das iPhone Duo unterstützt zudem Spatial Audio.

Als Zubehör bietet Apple ein Folio mit Kickstand sowie ein zweiteiliges Duo Case an.

Farben

Das iPhone Duo ist in den Farben Star White und Night Sky erhältlich.

iOS 27 für zwei Displays

iOS 27 ist speziell auf die beiden Displays des iPhone Duo abgestimmt:

Sperrbildschirm : Fokus auf Wallpaper, Kalender, Musik und weitere Apps.

: Fokus auf Wallpaper, Kalender, Musik und weitere Apps. Multitasking im geöffneten Zustand : Zwei Apps lassen sich nebeneinander nutzen, auch zwei Fenster derselben App, etwa zwei Safari-Fenster.

: Zwei Apps lassen sich nebeneinander nutzen, auch zwei Fenster derselben App, etwa zwei Safari-Fenster. Hochformat: Video am oberen Rand, eine zweite App im unteren Bereich.

Unabhängig von der jeweiligen Position erkennt das iPhone Duo die Ausrichtung automatisch und passt die Darstellung entsprechend an.

Standby: Auch ohne Ladevorgang zeigt das iPhone Duo im Standby-Modus Wetter, Widgets, Musik, Benachrichtigungen und mehr an – inklusive Nutzung als Nachttisch-Uhr mit Weckfunktion.

Technik

Das iPhone Duo wird vom A20 Pro angetrieben. Der Chip bringt eine neue Display-Engine mit Unterstützung für mehrere Bildschirme sowie eine Vapor Chamber für verbesserte Kühlung. Für die Konnektivität sorgt der neue Netzwerkchip C2, der 50 % schnellere Uploads bei 15 % weniger Energieverbrauch ermöglicht.

Das iPhone Duo ist weltweit ausschließlich mit eSIM ausgestattet.

Akkulaufzeit:

31 Stunden Video-Wiedergabe

44 Stunden bei Nutzung des Außendisplays

24 Stunden bei Nutzung beider Displays

Kamera

Das iPhone Duo verfügt über eine 48-MP-Fusion-Ultraweitwinkelkamera und eine 12-MP-Telephotokamera. Videos lassen sich in 4K mit 120 fps aufnehmen, Zeitraffer sind ebenfalls in 4K möglich.

Die Frontkamera im Außendisplay löst mit 12 MP auf, im Innendisplay kommt die FaceTime-Kamera zum Einsatz. Beide Kameras können in Videoanrufen gleichzeitig genutzt werden. Das Außendisplay dient zudem als Viewer für Fotos und Videos.

Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone Duo ist ab 1.999 US-Dollar erhältlich. Die Vorbestellung startet am 16. Oktober, die Auslieferung beginnt am 23. Oktober.