Apple bringt mit den AirPods 5 eine neue Generation seiner kabellosen Kopfhörer auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen eine neue Akustikstruktur, ein immersiveres Spatial Audio sowie eine deutlich verbesserte Geräuschunterdrückung. Darüber hinaus unterstützen die neuen AirPods auch die Live-Übersetzung.

Neue Akustikstruktur und immersiveres Spatial Audio

Die AirPods 5 verfügen über eine neue Akustikstruktur, die für eine verbesserte Audio-Wiedergabe sorgen soll. Auch Spatial Audio wurde weiterentwickelt und soll nun immersiver und dynamischer wirken. Eine der größten Neuerungen betrifft die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Laut Apple bieten die AirPods 5 eine um 50 Prozent höhere Noise Reduction und verfügen damit über das beste ANC in einem Open-Ear-Design.

Auch der Transparenzmodus wurde weiterentwickelt. Die Umgebungsgeräusche sollen sich dadurch noch natürlicher anhören. Mit Adaptive Audio kommt zudem eine automatische Anpassung hinzu. Die AirPods 5 können ANC und Transparenzmodus automatisch an die jeweilige Umgebung anpassen.

Besserer Schutz vor Regen und Schmutz

Apple hat außerdem den Schutz gegen äußere Einflüsse verbessert. Die AirPods 5 sind besser gegen Regen und Schmutz geschützt. Die AirPods 5 mit ANC werden für 129 US-Dollar angeboten. Die AirPods 5 mit Lautstärke-Taste, eine bessere Batterielaufzeit und MagSafe-Ladecase gibt es für 149 US-Dollar und damit 30 US-Dollar unter dem Preis der vorherigen Generation.

Vorbestellung ab heute

Die neuen AirPods 5 können ab heute vorbestellt werden. Die Verfügbarkeit startet am 18. September.