Das alles könnte Apple im Oktober vorstellen

Vor zwei Wochen hat sich Apple auf der iPhone-Keynote wenig überraschend um drei neue iPhones gekümmert. Dazu gesellten sich noch kleine Updates für die Apple Watch und die AirPods. Sehr wahrscheinlich ist, dass Apple im Oktober weitere Neuheiten vorstellen wird. Aber wann und auf welche Weise wird man das tun? Welche Neuheiten sind überhaupt wahrscheinlich? Ein kleiner Überblick.

Die Oktober-Termine der letzten fünf Jahre im Überblick

In den letzten fünf Jahren hat Apple den Oktober stets dazu genutzt, neue Geräte vorzustellen. Spannend dürfte es in der zweiten Monatshälfte werden, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

18. Oktober 2021: MacBook Pro, AirPods 3, HomePod mini (Farben), Poliertuch

MacBook Pro, AirPods 3, HomePod mini (Farben), Poliertuch 18. Oktober 2022: iPad Pro, iPad, Apple TV 4K

iPad Pro, iPad, Apple TV 4K 30. Oktober 2023: MacBook Pro, iMac

MacBook Pro, iMac 15. Oktober 2024: iPad mini

iPad mini 28. – 30. Oktober 2024: iMac, Mac mini, MacBook Pro

iMac, Mac mini, MacBook Pro 15. Oktober 2025: MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Gänzlich neue Produkte hat Apple im Oktober selten vorgestellt, abgesehen natürlich vom legendären Poliertuch.

Zudem gab es nur an zwei der Termine eine richtige „Keynote“, also ein Event-Video aus dem Apple Park. Das war zuletzt 2023 beim Halloween-Event der Fall, das zudem noch mitten in der Nacht stattfand (deutscher Zeit). Auch 2021 wurde das Event verfilmt. In allen anderen Fällen gab es lediglich eine einfache Ankündigung auf der Apple-Webseite.

Was könnte Apple diesen Oktober noch präsentieren?

Bestätigt ist hier natürlich noch überhaupt nichts. Apple hält sich wie immer sehr bedeckt, allerdings gibt es einige Kandidaten, die schon seit langer Zeit durch die Gerüchteküche geistern. Hier ein kleiner Überblick über die möglichen Neuerscheinungen:

HomePad: Eine Smart Home Steuerzentrale mit Display, Apple Intelligence, FaceTime und vielem mehr. Zwei verschiedene Varianten zum Aufstellen und Aufhängen.

Apple TV: Die kleine TV-Box soll deutlich mehr Leistung bekommen, um Siri AI und Apple Intelligence zu unterstützen. Auch die Siri Remote soll aktualisiert werden.

HomePod mini: Der kleine Lautsprecher soll ebenfalls ein großes Update unter der Haube erhalten, um besseren Klang zu bieten und AI-Funktionen zu unterstützen.

MacBook Pro: Neben einem neuen Basis-Modell werden auch neue Top-Modelle mit einem neuen Design, Dynamic Island und OLED-Technik gehandelt.

iMac: Ein Chip-Upgrade auf den M6 wird erwartet.

iPad mini: Mehr Leistung, OLED-Technik und ein wassergeschütztes Design ohne Lautsprecher-Öffnungen.

Genug Auswahl scheint man in Cupertino jedenfalls zu haben. Wir sind gespannt, ob die Gerüchteküche den richtigen Riecher hatte. Mit dem Apple HomePad ist ja erstmals seit Jahren wieder eine echte Oktober-Neuheit möglich.