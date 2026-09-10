Nicht alles wird teurer: Apple AirPods 5 überraschen

Die Erwartungen waren groß, am Ende hat Apple auf der Keynote bis auf eine Ausnahme kein neues „Zubehör“ vorgestellt. Die AirPods 5 sind da – und können ab sofort bestellt werden. Die Auslieferung der neuen Kopfhörer erfolgt dann nächste Woche Freitag gemeinsam mit den überarbeiteten Apple Watches und dem iPhone 18 Pro (Max). Preislich hat sich der einfache Apple-Kopfhörer in eine sehr interessante Richtung entwickelt.

Seit einiger Zeit gibt es die AirPods in zwei verschiedenen Varianten. Die vierte Generation war mit aktiver Geräuschunterdrückung für 199 Euro erhältlich, ohne dieses Feature hat man 149 Euro bezahlt. Und genau hier kommen die neuen AirPods 5 ins Spiel.

AirPods 5 bereits für 149 Euro mit Geräuschunterdrückung

Das wirklich lohnenswerte ANC-Feature gehört nun bereits beim Basis-Modell zum Funktionsumfang. Der Preis bleibt mit 149 Euro trotzdem identisch. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.

Trotzdem lässt es sich Apple nicht nehmen, auch zukünftig zwei Varianten der AirPods 5 anzubieten. Neben der 149 Euro teuren Basis-Version bietet Apple für 169 Euro eine Variante mit kabellosem Ladecase. Ich lade meine AirPods Pro tatsächlich unterschiedlich auf, mal mit drahtlosem Laden auf eine Qi-Ladefläche, mal mit einem USB-C-Kabel. Könnte ich auf eine der beiden Varianten verzichten? Mit Sicherheit. Die AirPods lädt man ja nun auch nicht jeden Tag auf.

Das ist aber zum Glück nicht alles. Die etwas teurere Version bietet zusätzlich eine „Wo ist?“-Integration für das Case, Touch-Flächen zur Lautstärkesteuerung an den „Stängeln“ und eine etwas bessere Akkulaufzeit.

Das sagt Apple zur verbesserten ANC-Funktion

„Die AirPods 5 entfernen dank einer neuen akustischen Multiport Architektur und verbesserten computergestützten Audio-Algorithmen bis zu 50 Prozent mehr Geräusche im Vergleich zu den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Apple ordnet die AirPods selbst als Open-Ear-Kopfhörer ein und verspricht das beste ANC der Klasse. Zudem schreibt man: „Neben den Vorteilen von ANC haben die AirPods 5 einen verbesserten Transparenzmodus, der Stimmen und Umgebungsgeräusche natürlicher wiedergibt und dabei hilft, mit der Umgebung in Verbindung zu bleiben.“

Wie gut das ANC wirklich funktioniert, das werden wir am kommenden Freitag feststellen. Wir haben die AirPods 4 natürlich zum Ausprobieren bestellt.