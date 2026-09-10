Entwickler müssen Apps für das iPhone Duo optimieren

Mit dem iPhone Duo führt Apple zum ersten Mal seit Jahren einen vollkommen neuen Formfaktor für das iPhone ein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Apps, denn die können auf dem äußeren 3:4‑Bildschirm und auf dem inneren 4:3‑Display ganz anders aussehen, als auf dem bisher in die Länge gezogenen Display mit einem Seitenverhältnis von 19.5:9.

Das passiert mit nicht angepassten Apps

Es gibt mehr Platz und mehr Möglichkeiten, mehr dazu weiter unten in diesem Artikel. Aber was passiert eigentlich mit Anwendungen, die nicht für das neue iPhone Duo optimiert werden?

Hier gibt es einige verschiedene Optionen. Falls eine App noch nicht für iOS 27 optimiert wurde, werden gerade auf dem inneren Display sehr große schwarze Balken an der rechten und linken Seite angezeigt. Auf dem äußeren Display sieht die Sache immerhin ein kleines bisschen besser aus.

Sollten die Apps bereits mit dem iOS‑27‑SDK erstellt worden sein, (dafür ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering), sieht es auf dem großen Innen-Display schon deutlich besser aus. Der Platz wird fast vollständig genutzt, nur ganz rechts gibt es noch einen kleinen schwarzen Balken.

So stellt sich Apple die komplette Optimierung vor

Im Entwickler-Bereich gibt es bereits passende Design-Richtlinien für die Optimierung von Apps für das iPhone Duo. Apple hat die ganze Sache auch in einem leicht verständlichen YouTube-Video zusammengefasst:

Dort wird zum Beispiel erklärt, dass die Bedienelemente, wie Pfeile nach vorn und zurück, an die rechte Seite des Displays wandern und so den vertikalen Platz für Inhalte erhöhen.

Es scheint, als wäre der Aufwand für die Optimierung nicht besonders riesig – und das ist aus unserer Sicht auch der absolut richtige Ansatz. Schließlich werden zu Beginn vergleichsweise wenig Geräte im Umlauf sein, für die man nicht unnötig viel Arbeit investieren will. Wir sind schon gespannt, was unser Entwickler dazu sagt…