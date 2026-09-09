Bevor die neuen iPhones auf den Markt kommen, bringt Apple iOS 27 und iPadOS 27 auch auf bestehende iPhones und iPads. Apple hat jetzt bestätigt, dass die neue Software am 14. September für alle zum Download bereitgestellt wird.

iOS 27: Die wichtigsten Neuerungen

Liquid Glass wird weiter verfeinert

Die Designsprache bleibt erhalten, wird aber flexibler: Ein neuer Regler erlaubt es, die Stärke des Glas-Effekts individuell anzupassen – von mehr Transparenz bis zu höherem Kontrast.

Spürbar mehr Leistung im Alltag

Apps starten bis zu 30 Prozent schneller, Fotos erscheinen bis zu 70 Prozent zügiger in der Mediathek. Auch AirDrop wird stabiler und zuverlässiger.

Kinder-Accounts werden deutlich flexibler

Bestehende Accounts lassen sich nachträglich in Kinder-Accounts umwandeln. Eltern erhalten mehr Kontrolle über Inhalte, App-Downloads (per iMessage-Freigabe) und neue Kontakte. Zusätzlich blockiert das System automatisch Nacktbilder und Gewaltdarstellungen.

Bildschirmzeit wird deutlich umfangreicher

Individuelle Zeitlimits pro App-Kategorie, unterschiedliche Zeitpläne für Werktage/Wochenende sowie eine überarbeitete, übersichtlichere Oberfläche.

Siri AI: Apple Intelligence wird deutlich mächtiger

Apple kooperiert erstmals mit Google Gemini. Siri erhält einen personalisierten Kontext, erinnert sich an frühere Interaktionen und verknüpft App-übergreifend Informationen – etwa für Konzerttickets samt Erinnerung und passender Musik.

KI-Siri versteht endlich, was auf dem Bildschirm passiert

Siri erkennt Objekte, Orte und Inhalte direkt auf dem Display und kann darauf basierend handeln, zum Beispiel Restaurants erkennen und direkt navigieren.

Neue Siri-App erinnert an moderne Chatbots

Eine neue App im Chatbot-Stil erlaubt Sprach- oder Texteingaben und greift auf System, Apps, E-Mails und Nachrichten zu. Sogenannte App Actions führen Aufgaben direkt aus, ohne die jeweilige App zu öffnen.

Natürlichere Stimme und Unterstützung für CarPlay

Siris Stimme klingt natürlicher und ist individuell anpassbar (Tempo, Ausdruck). Neue Funktionen kommen auch in CarPlay und auf kompatible AirPods.

Weitere KI-Funktionen in iOS 27

Visual Intelligence ist direkt in die Kamera integriert, „Look Up“ kann etwa Rechnungen aufteilen, Screenshots werden automatisch analysiert und durchsuchbar, Apple Intelligence prüft Texte systemweit auf Stil und Grammatik.

Safari wird deutlich intelligenter

Tabs werden automatisch nach Themen gruppiert und sortiert. Nutzer können zudem eigene Safari-Erweiterungen per Beschreibung erstellen lassen.

Passwörter, Nachrichten und Kalender profitieren ebenfalls

Mehrere Passwörter lassen sich gleichzeitig aktualisieren, Nachrichten schlagen automatisch passende Termine vor, der Kalender versteht natürliche Sprache, und Telefonate erkennen relevante Infos wie Flugdaten automatisch.

Apple Home wird smarter

Benachrichtigungen werden sinnvoll gebündelt, Kamera-Aufnahmen lassen sich inhaltlich durchsuchen, und Apple Home unterstützt erstmals 4K-Streams und -Aufzeichnungen (statt bisher 1080p).

Kurzbefehle werden einfacher denn je

Automationen lassen sich künftig per natürlicher Spracheingabe erstellen, ganz ohne manuellen Aufbau.

Image Playground wird deutlich leistungsfähiger

Bilder entstehen aus kurzen Texteingaben und lassen sich per Sprache nachträglich bearbeiten, inklusive gezielter Änderungen an einzelnen Bildbereichen.

Fotos-App erhält mächtige Bearbeitungswerkzeuge

Die verbesserte Clean-Up-Funktion liefert realistischere Ergebnisse. Neu sind „Extend“ (Bilder über die ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern) und „Reframing“ (Bildausschnitt und Blickwinkel nachträglich anpassen). Alles direkt auf dem iPhone berechnet, auch für ältere Fotos nutzbar.

Siri AI startet nicht in Deutschland

Ein Dämpfer bleibt bestehen: Siri AI kommt zum Start nicht auf deutsche iPhones und iPads. Wann und in welcher Form Siri AI auch bei uns startet, ist noch unklar.