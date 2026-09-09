Wie üblich, hat Apple in der Präsentation nur die US-Preise genannt. Doch wie teuer sind iPhone Duo, iPhone 18 Pro und die anderen Neuheiten bei uns? Folgend findet ihr eine Übersicht, um zu prüfen, wie viel Geld ihr auf der hohen Kante haben müsst, wenn ihr euch für neue Apple-Produkte interessiert.

iPhone Duo:

iPhone Duo mit 256 GB für 2.299 Euro

iPhone Duo mit 512 GB für 2.549 Euro

iPhone Duo mit 1 TB für 3.049 Euro

iPhone Duo mit 2 TB für 3.799 Euro

iPhone 18 Pro:

iPhone 18 Pro mit 256 GB für 1.449 Euro (zuvor 1.299 Euro)

iPhone 18 Pro mit 512 GB für 1.699 Euro (zuvor 1.549 Euro)

iPhone 18 Pro mit 1 TB für 2.199 Euro (zuvor 1.799 Euro)

iPhone 18 Pro mit 2 TB für 2.949 Euro (zuvor nicht verfügbar)

iPhone 18 Pro Max mit 256 GB für 1.599 Euro (zuvor 1.449 Euro)

iPhone 18 Pro Max mit 512 GB für 1.849 Euro (zuvor 1.699 Euro)

iPhone 18 Pro Max mit 1 TB für 2.349 Euro (zuvor 1.949 Euro)

iPhone 18 Pro Max mit 2 TB für 3.099 Euro (zuvor 2.449 Euro)

Apple Watch:

Apple Watch Series 12 ab 499 Euro

Apple Watch Ultra 4 ab 899 Euro

AirPods 5: