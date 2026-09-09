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Deutsche Preise: So teuer sind iPhone Duo, iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Teurer als bisher

Freddy21 Kommentare zu Deutsche Preise: So teuer sind iPhone Duo, iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max
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iPhone Duo

Wie üblich, hat Apple in der Präsentation nur die US-Preise genannt. Doch wie teuer sind iPhone Duo, iPhone 18 Pro und die anderen Neuheiten bei uns? Folgend findet ihr eine Übersicht, um zu prüfen, wie viel Geld ihr auf der hohen Kante haben müsst, wenn ihr euch für neue Apple-Produkte interessiert.

iPhone Duo:


  • iPhone Duo mit 256 GB für 2.299 Euro
  • iPhone Duo mit 512 GB für 2.549 Euro
  • iPhone Duo mit 1 TB für 3.049 Euro
  • iPhone Duo mit 2 TB für 3.799 Euro

iPhone 18 Pro:

  • iPhone 18 Pro mit 256 GB für 1.449 Euro (zuvor 1.299 Euro)
  • iPhone 18 Pro mit 512 GB für 1.699 Euro (zuvor 1.549 Euro)
  • iPhone 18 Pro mit 1 TB für 2.199 Euro (zuvor 1.799 Euro)
  • iPhone 18 Pro mit 2 TB für 2.949 Euro (zuvor nicht verfügbar)
  • iPhone 18 Pro Max mit 256 GB für 1.599 Euro (zuvor 1.449 Euro)
  • iPhone 18 Pro Max mit 512 GB für 1.849 Euro (zuvor 1.699 Euro)
  • iPhone 18 Pro Max mit 1 TB für 2.349 Euro (zuvor 1.949 Euro)
  • iPhone 18 Pro Max mit 2 TB für 3.099 Euro (zuvor 2.449 Euro)

Apple Watch:

  • Apple Watch Series 12 ab 499 Euro
  • Apple Watch Ultra 4 ab 899 Euro

AirPods 5:

  • AirPods 5 für 149 Euro
  • AirPods 5 mit ANC für 169 Euro

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 21 Antworten

          1. Das ist kackdreist gelogen. Bei den meisten Mitbewerbern wird die Lautstärke weiterhin mittelst tippen eingestellt.

    1. Och manno. Hat Apple Dich denn echt während der Entwicklung nicht gefragt, ob Du jemanden mit Falthandy kennst? Dann hätten die sich die ganze Mühe einfach sparen können. So sad…

      Antworten

  5. Das diese Preise für das Duo rausgekommen sind – erwartbar.
    Wobei 3800 Euro für 2TB ist schon weit jenseits.

    Ehrlich gesagt finde ich die 1100 Euro für ein inzwischen 1 Jahr altes iPhone 17 viel unverschämter.

    Antworten

  8. In den USA werden die Verbraucher Preise immer ohne Steuer angegeben.
    Da selbst in einzelnen Bundesstaaten die Steuern unterschiedlich sind.
    Daher ist es sehr schwierig für jeden Verbraucher den Endpreis vorher zu sagen.
    In D ist immer der Verbraucherpreis inkl. Steuer angegeben.

    Antworten

  10. iPhone 18pro Max mit 2tb für über 3000€ ist auch nicht ohne. Da ist ja viel weniger Bildschirm dabei. 😄 Dann kann man auch gleich das Duo nehmen.

    Bin gespannt wann die ersten nach Bikemounts für das Duo fragen. 😂

    Antworten

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