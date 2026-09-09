Wie üblich, hat Apple in der Präsentation nur die US-Preise genannt. Doch wie teuer sind iPhone Duo, iPhone 18 Pro und die anderen Neuheiten bei uns? Folgend findet ihr eine Übersicht, um zu prüfen, wie viel Geld ihr auf der hohen Kante haben müsst, wenn ihr euch für neue Apple-Produkte interessiert.
iPhone Duo:
- iPhone Duo mit 256 GB für 2.299 Euro
- iPhone Duo mit 512 GB für 2.549 Euro
- iPhone Duo mit 1 TB für 3.049 Euro
- iPhone Duo mit 2 TB für 3.799 Euro
iPhone 18 Pro:
- iPhone 18 Pro mit 256 GB für 1.449 Euro (zuvor 1.299 Euro)
- iPhone 18 Pro mit 512 GB für 1.699 Euro (zuvor 1.549 Euro)
- iPhone 18 Pro mit 1 TB für 2.199 Euro (zuvor 1.799 Euro)
- iPhone 18 Pro mit 2 TB für 2.949 Euro (zuvor nicht verfügbar)
- iPhone 18 Pro Max mit 256 GB für 1.599 Euro (zuvor 1.449 Euro)
- iPhone 18 Pro Max mit 512 GB für 1.849 Euro (zuvor 1.699 Euro)
- iPhone 18 Pro Max mit 1 TB für 2.349 Euro (zuvor 1.949 Euro)
- iPhone 18 Pro Max mit 2 TB für 3.099 Euro (zuvor 2.449 Euro)
Apple Watch:
- Apple Watch Series 12 ab 499 Euro
- Apple Watch Ultra 4 ab 899 Euro
AirPods 5:
- AirPods 5 für 149 Euro
- AirPods 5 mit ANC für 169 Euro
Kommentare 21 Antworten
Haben die nicht gesagt, das alle neuen AirPods 5 ANC haben?
Habe ich auch so verstanden – „alle AP5 haben ANC“, hieß es heute Abend.
Haben auch alle, nur bei der einen Version ist ein kabelloses Ladecase dabei und man kann die Lautstärke an den Airpods direkt ändern.
Ein echt innovatives Feature, daß man die Lautstärke dort ändern kann. 😉
Das haben sämtliche anderen Hersteller schon seit Anfang an.
Das ist kackdreist gelogen. Bei den meisten Mitbewerbern wird die Lautstärke weiterhin mittelst tippen eingestellt.
iPhone 17 und 16 haben auch neue Preise bekommen.
Ich denke das Duo wird ein Flop. Kenne niemand der ein Falt Handy hat. Sieht auch nicht schön aus. 2200€ ist auch echt ne Hausnummer.
Och manno. Hat Apple Dich denn echt während der Entwicklung nicht gefragt, ob Du jemanden mit Falthandy kennst? Dann hätten die sich die ganze Mühe einfach sparen können. So sad…
Ich brauch das nicht. Es wird wahrscheinlich nur wie die Brille einfach kein Verkaufsschlager.
Das Flopt mit Sicherheit😃 Tut Apple mal ganz gut. Dann kommen sie zurück in die Realität💃 Preise sind jenseits von Gut und Böse.
Nässt du dich gerade ein, Bernie?
Verkaufen sie 1Mio sind das ~2,3Mrd Umsatz… nicht schlecht für einen Flop.
1Mio Stück ist nicht viel 🤷♂️
Wäre schön, wenn es mal wieder ein Mini geben würde.
Würde sich bestimmt besser verkaufen als das Duo…
👍
Das diese Preise für das Duo rausgekommen sind – erwartbar.
Wobei 3800 Euro für 2TB ist schon weit jenseits.
Ehrlich gesagt finde ich die 1100 Euro für ein inzwischen 1 Jahr altes iPhone 17 viel unverschämter.
Gibt es denn gar kein iPhone 18? Wird das ausgesetzt?
Wird im Frühling 2027 vorgestellt
Ich frage mich ob Apple von USD auf EUR nicht umrechnen kann? 😉
In den USA werden die Verbraucher Preise immer ohne Steuer angegeben.
Da selbst in einzelnen Bundesstaaten die Steuern unterschiedlich sind.
Daher ist es sehr schwierig für jeden Verbraucher den Endpreis vorher zu sagen.
In D ist immer der Verbraucherpreis inkl. Steuer angegeben.
Seien wir ehrlich das Ding sieht und wahrscheinlich fühlt sich wie ein Galaxy Fold der 1te Generation
Und bei den Preisen wird schwer haben.
iPhone 18pro Max mit 2tb für über 3000€ ist auch nicht ohne. Da ist ja viel weniger Bildschirm dabei. 😄 Dann kann man auch gleich das Duo nehmen.
Bin gespannt wann die ersten nach Bikemounts für das Duo fragen. 😂