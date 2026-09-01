Ihr habt ein klassisches Elektrogerät mit einem Knopf, den ihr aber nicht immer selbst drücken möchtet? Beispielsweise weil der Knopf an einer Stelle angebracht ist, an die man äußerst schlecht ran kommt? Dann ist der SwitchBot Smart Switch vielleicht genau das richtige Gadget für euch.

Den Smart Switch könnte man am ehesten als smarten Kippschalter beschreiben. Er wird einfach auf eine glatte Oberfläche geklebt und kann dann mit einem kleinen Arm auf Knöpfe drücken. Immer und immer wieder, wenn ihr den Befehl über die SwitchBot-App abschickt. Aufgrund der Tatsache, dass der intelligente Schalter über einen wiederaufladbaren Akku verfügt, kann er unabhängig von einer Steckdose eigentlich überall in den eigenen vier Wänden angebracht und genutzt werden.

Das Drücken von physischen Schaltern und Knöpfen funktioniert beim SwitchBot Smart Switch mit klassischen Wippschaltern ebenso wie mit Tastern. Je nach Einstellung kann der Roboter kurz, lang oder mehrfach drücken. Mit einer passenden Erweiterung sind sogar Zugbewegungen möglich. Befestigt wird das Ganze unkompliziert per Klebepad.

Flexibel einsetzbar: Vom Licht bis zum Mac

Die Einsatzmöglichkeiten sind entsprechend vielseitig. Ein SwitchBot-Schalter kann beispielsweise einen herkömmlichen Lichtschalter bedienen, eine Kaffeemaschine einschalten oder sogar den Einschaltknopf eines Mac Studios betätigen. Gerade dort, wo sich ein vorhandenes Gerät nicht ohne Weiteres ins Smart Home integrieren lässt, kann der kleine Roboter eine praktische Brücke schlagen.

Direkt lässt sich der SwitchBot-Schalter per Bluetooth über die SwitchBot-App steuern. Noch interessanter wird das Gerät in Kombination mit dem SwitchBot Hub 2: Dann kann es über Matter in verschiedene Smart Home-Plattformen eingebunden werden. Dazu gehören unter anderem Apple Home, Amazon Alexa und Home Assistant. Auf diese Weise lässt sich der kleine Schalter auch in komplexere Automationen integrieren.

Technisch soll sich die neue Akku-Version kaum von der bisherigen Variante unterscheiden. Der entscheidende Unterschied steckt im Energieversorgungskonzept. Während das neue Modell regelmäßig geladen werden kann, setzt die günstigere Version auf CR2-Batterien. Diese halten allerdings erfreulich lange und sind unkompliziert sowie relativ günstig zu ersetzen. Der Aufpreis von rund fünf Euro für den Akku könnte sich deshalb vor allem für Personen lohnen, die möglichst wenig Wartungsaufwand mit ihren SwitchBot-Schaltern haben möchten.

Der SwitchBot Smart Switch mit wiederaufladbarem Akku ist aktuell zum vergünstigten Preis von 25,25 Euro bei Amazon in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich, das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent gegenüber des Normalpreises in Höhe von 33,99 Euro. Auch der Smart Switch mit CR2-Batterie kann mit Rabatt erworben werden: Bei Amazon kostet das Modell ab 19,87 Euro statt 29,99 Euro, was 34 Prozent Rabatt entspricht.