FRITZ!Box 6690 Pro

FRITZ!Box 6690 Pro startet: Triband-Wi-Fi 7 am Kabelanschluss

Ab heute offiziell erhältlich

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Die neue FRITZ!Box 6690 Pro

Vor genau einem Jahr angekündigt, startet heute die neue FRITZ!Box 6690 Pro. Es handelt sich um einen Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Triband, integriertem Kabelmodem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Die Neuheit ist ab sofort für 429 Euro erhältlich, was ein durchaus sportlicher Preis ist.

Mit Wi-Fi 7 und Triband ist die FRITZ!Box für Haushalte mit vielen Endgeräten optimiert. Neben 2,4 GHz und 5 GHz bringt das 6-GHz-Band noch mehr Kapazitäten für noch mehr Geschwindigkeit und weniger Störungen. Damit erreicht die neue Box WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 5.760 MBit/s (6 GHz), 5.760 MBit/s (5 GHz) und 688 MBit/s (2,4 GHz).


Auch per Kabel geht es schnell

Die FRITZ!Box 6690 Pro startet heute.

Wer Geräte lieber direkt per Kabel anschließt, profitiert von einem 2,5-Gigabit- sowie drei Gigabit-LAN-Ports. Für die Telefonie stehen Anschlüsse für zwei analoge Telefone oder Anrufbeantworter sowie eine integrierte DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone zur Verfügung. Fünf integrierte Anrufbeantworter sowie Funktionen wie Anrufliste, Rufnummernsperre, Kurzwahl und Rufumleitung bieten zusätzlichen Komfort.

Darüber hinaus gibt es eine weitreichende Smart-Home-Unterstützung, denn die FRITZ!Box 6690 Pro unterstützt neben DECT auch Zigbee, sodass sich Geräte ohne Bridge direkt ins WLAN einbinden lassen. Support für die Smart-Home-Produkte von FRITZ! ist selbstverständlich gegeben.

FRITZ!Box 6690 Pro ab sofort verfügbar

Aktuell ist MediaMarkt der einzige Händler, der die FRITZ!Box 6690 Pro für 429 Euro verkauft. In Kürze sollte die Verfügbarkeit besser sein, sodass der neue Kabel-Router auch bei Amazon erhältlich sein wird.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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