WhatsApp: Messenger markiert KI-Inhalte jetzt auch auf dem iPhone

Der Messenger von Meta, WhatsApp (App Store-Link), führt auf dem iPhone eine neue Kennzeichnung für Inhalte ein, die mit künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Die Funktion wurde laut WABetaInfo in der aktuellen iOS-Beta entdeckt und wird zunächst für ausgewählte TestFlight-Nutzer und -Nutzerinnen freigeschaltet. Zum Start betrifft das Feature vor allem WhatsApp-Kanäle.

Kanalbetreiber können Bilder, Videos und andere Medien künftig über das Kontextmenü als KI-Inhalte markieren. Dabei macht WhatsApp keinen Unterschied zwischen verschiedenen KI-Diensten: Ob ein Bild mit Meta AI, ChatGPT, Gemini oder einem anderen Werkzeug erstellt beziehungsweise bearbeitet wurde, spielt keine Rolle. Die Kennzeichnung soll transparent machen, dass bei der Erstellung oder Bearbeitung KI zum Einsatz kam.

Ist ein Beitrag als KI-Inhalt gekennzeichnet, lässt sich die Markierung anschließend offenbar nicht mehr entfernen. Das „AI content“-Label wird direkt am jeweiligen Kanalbeitrag angezeigt und ist damit für alle Follower sichtbar. Zusätzlich könnte WhatsApp KI-generierte Inhalte künftig selbst erkennen und die entsprechende Kennzeichnung automatisch hinzufügen.

In manchen Ländern offenbar verpflichtend

Spannend ist ein Hinweis, den WhatsApp offenbar in bestimmten Ländern einblendet. Dort werden Kanalbetreiber darüber informiert, dass sie KI-generierte Inhalte kennzeichnen müssen. Welche Länder genau betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Eine direkte Verbindung zu den neuen EU-Vorgaben liegt allerdings nahe.

Seit dem 2. August 2026 gelten zentrale Transparenzvorgaben aus Artikel 50 des europäischen AI Acts. Sie sollen unter anderem dafür sorgen, dass bestimmte KI-generierte oder manipulierte Inhalte als solche erkennbar sind. Eine pauschale Pflicht, jedes mit KI bearbeitete Bild öffentlich zu markieren, ergibt sich daraus jedoch nicht. Die konkreten Anforderungen hängen unter anderem von der Art des Inhalts und der Rolle des jeweiligen Anbieters ab.

Entdeckt wurde die neue Funktion in WhatsApp für iOS mit der Beta-Version 26.34.10.70. Zunächst erhalten nur ausgewählte Nutzer und Nutzerinnen Zugriff, vereinzelt soll das Label aber auch bereits außerhalb der Beta auftauchen. WhatsApp dürfte die Funktion wie gewohnt schrittweise ausrollen. Meta hatte zudem Ende Juli den europäischen Verhaltenskodex zur Transparenz KI-generierter Inhalte unterzeichnet und entsprechende Kennzeichnungen auf Facebook und Instagram bereits etabliert.