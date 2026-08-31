Apple Watch Series 12: Das soll sie können

Da Apple am 9. September auch die Apple Watch Series 12 präsentiert, hat Mark Gurman von Bloomberg noch einmal die Neuerungen herausgearbeitet. Während frühere Gerüchte der Series 12 Touch ID nachgesagt haben, erteilt Gurman diesem Gerücht eine Absage, da keine wesentlichen Designänderungen im Vergleich zur aktuellen Series 11 erwartet werden.

Allerdings soll sich optisch etwas tun: Neben den klassischen Modellen soll Apple in diesem Jahr das Keramikgehäuse wiederbeleben. Laut Gurman plant Apple nicht nur eine weiße Variante, sondern auch ein dunkelgraues Keramikgehäuse, ähnlich wie es 2017 für die Apple Watch Series 3 angeboten wurde.

Neuartiges Armband kommt nicht

Unwahrscheinlich ist hingegen das schon länger kursierende Armband mit Gesundheitssensoren, allerdings soll Apple stattdessen die Auswertung und Analyse vorhandener Daten verbessern. Da Konkurrenten wie Whoop und Oura deutlich mehr Daten protokollieren und mehr Kennzahlen bieten, will auch Apple Gesundheits- und Fitness-Apps überarbeiten, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten.

Das große Redesign bleibt dieses Jahr aus, allerdings steht bei der Apple Watch Series 12 ein neues S-Chip-Upgrade an. Da die Series 11 auf den S10-Chip setzt, der bereits in der Apple Watch 10 zum Einsatz kommt, könnte das Upgrade auf den S11 deutlich spürbarer ausfallen. Leistungssteigerungen und eine optimierte Akkulaufzeit sind denkbar.

Darüber hinaus bekräftigt Gurman noch einmal, dass es dieses Jahr keine Apple Watch Ultra 4 geben soll.