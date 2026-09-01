BahnCard 25 im September zum halben Preis buchen

Morgen starte ich mal wieder ein Abenteuer: Mit der Deutschen Bahn von Bochum nach Berlin. Eigentlich eine wunderbare Strecke, die im Normalfall rund dreieinhalb Stunden dauert. Die Bahn lässt sich aber oftmals etwas einfallen, vor zwei Jahren habe ich auch schon mal über sechs Stunden gebraucht. Immerhin wird es mit der BahnCard preislich etwas attraktiver.

Aktuell könnt ihr euch die BahnCard 25 für ein Jahr mit einem satten Rabatt sichern. Für die 2. Klasse kostet die BahnCard 25 den ganzen September über nur 29,99 Euro statt regulär 62,90 Euro. Die BahnCard 25 für die 1. Klasse (übrigens auch für Fahrten in der 2. Klasse nutzbar) kostet im Aktionszeitraum 59,99 Euro statt 125 Euro. Hier gelangt ihr direkt zur Aktionsseite.

Die BahnCard 25 ist aus meiner Sicht absolut attraktiv, wenn man mehr als vier Fernreisen pro Jahr bestreitet. Sie reduziert den Flex- oder Sparpreis um 25 Prozent. Alternativ gibt es ja noch die BahnCard 50, dort gilt der Rabatt in Höhe von 50 Prozent allerdings nur auf die Flex-Preise.

Zwei Dinge sollten an dieser Stelle noch kurz erwähnt werden: Falls ihr schon eine BahnCard habt, ist kein Wechsel auf die BahnCard zum Aktionspreis möglich. Sollte eure BahnCard in ein paar Wochen oder wenigen Monaten auslaufen, dann lohnt sich aber vielleicht trotzdem schon der Abschluss einer neuen BahnCard. Nicht vergessen dürft ihr, die BahnCard zum Aktionspreis mindestens vier Wochen vor dem Ablauf zu kündigen, falls ihr sie nicht zum Normalpreis weiter nutzen wollt.

Unbedingt auch Status-Punkte sammeln

Und wenn ihr euch eh schon in euer DB-Konto einloggt, dann checkt doch auch mal eure Punkte in der BahnBonus-App. Ich habe erst kürzlich 1.500 Statuspunkte erreicht und bekomme im Statuslevel Silber in den nächsten 12 Monaten immerhin acht Freigetränke in der Bordgastronomie sowie acht Tagespässe für die DB Lounge für mich und eine Begleitperson (beide benötigen ein Fernverkehrsticket).