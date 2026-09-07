Bahnsparer: Praktische Preissuche jetzt im App Store erhältlich

Gestern ist mir etwas Unglaubliches passiert: Ich bin mit dem ICE bereits zwei Minuten vor der eigentlich geplanten Ankunftszeit am Zielort angekommen. Und das, obwohl wir während der Fahrt zwischenzeitlich mehr als 10 Minuten Verspätung hatten. Manchmal funktioniert es also doch – und für künftige Buchungen haben wir eine App-Empfehlung für euch: Bahnsparer (App Store-Link).

Die App hatten wir bereits im August in den News, damals aber noch als „einfache“ Ankündigung. Zu diesem Zeitpunkt war Bahnsparer noch als Beta-Version unterwegs und konnte nur über TestFlight geladen werden. Ab sofort steht Bahnsparer ganz regulär im App Store für iPhone und iPad zum kostenlosen Download bereit.

Mit Hilfe der App sollt ihr Zeit und Geld sparen können. Bahnsparer zeigt Bahnpreise über bis zu vier Wochen und stellt für jede Verbindung Fahrzeit, erwartete Auslastung, Umstiegsrisiko und historische Pünktlichkeit gegenüber. Sie markiert die günstigste, schnellste und historisch zuverlässigste Verbindung sowie einen guten Kompromiss. Ein Preisalarm übernimmt das weitere Nachschauen.

Prima für Bahnfahrten ohne festen Zeitplan

In der Praxis bedeutet das: Ihr gebt Start und Ziel sowie einen Reisezeitraum ein, Momente später zeigt euch die App die günstigsten Verbindungen. Super praktisch, wenn man etwa in den Herbstferien in eine bestimmte Stadt möchte, aber nicht an einen festen Tag gebunden ist. In der Suche von Bahnsparer können auch weitere Filter eingesetzt werden, etwa die Ankunft vor einer bestimmten Uhrzeit.

Das ist aber längst nicht alles: Bahnsparer analysiert auch Verbindungen aus der Vergangenheit und berechnet, wie sicher Umstiege klappen oder wie hoch die Chance ist, pünktlich am Ziel anzukommen. Auf Wunsch wird auch angezeigt, wie teuer die erste Klasse im gleichen Zug ist – oftmals ist ein Upgrade für wenige Euro möglich.

Entwickler Max Ritter gibt an, dass lediglich Routen, Termine, Preisgrenzen und Preisverläufe auf dem Gerät verbleiben. Ebenso ist es nicht notwendig, ein Konto anzulegen, um Bahnsparer nutzen zu können. Insgesamt also eine sehr spannende App, die bei der Buchung der nächsten Bahnfahrt unterstützen kann.