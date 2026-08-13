Die Fahnenstange in der Entwicklung von Saug- und Wischrobotern ist noch nicht erreicht, obwohl die Geräte so langsam ihren technologischen Endpunkt erreichen. Doch es geht immer noch ein bisschen mehr, denn das beweist der Dreame X60 Pro Ultra Complete. Erst seit wenigen Monaten erhältlich, purzeln die Preise weiter nach unten. Statt den ehemals 1.499 Euro kostet der X60 erstmals nur 1.199 Euro und ist damit noch einmal 100 Euro günstiger als zum Verkaufsstart. Und was bekommt man für sein Geld?

Ausfahrbare Reinigungswerkzeuge

Mit dem UltraExtend-System lassen sich Seitenbürste und Wischpad wie ein zweigliedriger Arm weit aus dem Gehäuse herausfahren: die Bürste um bis zu 12, das Wischpad sogar um bis zu 18 Zentimeter. Dadurch erreicht der Roboter auch Sockelleisten, Ecken und enge Bereiche unter Möbeln zuverlässiger. Besser macht es aktuell keiner.

Präzise KI-Erkennung

Zwei Kameras mit je 120 Grad Sichtfeld und die VersaLift-Navigation bilden das neue AI OmniSight System 3.0. Es soll über 320 Objektarten erkennen, reagiert laut Hersteller in nur 0,1 Sekunden und identifiziert selbst Gegenstände ab zehn Millimetern Größe. Eine blaue Lichttechnologie macht zudem transparente Flüssigkeiten sichtbar, damit auch verschüttetes Wasser zuverlässig erfasst wird.

Saugkraft und Wischleistung

Mit 42.000 Pascal Saugleistung zählt das Gerät zu den stärksten seiner Klasse. Die neue DuoBrush 2.0 nimmt Haare effektiv auf, ohne sich zu verheddern, während das Thermal Deep Mop System mit bis zu 280 Umdrehungen pro Minute rotiert.

Akku und Hindernisse

Dank Schnellladung lädt der Akku in 5,5 Minuten bereits 24 Prozent nach. Eine volle Ladung reicht für bis zu 1.000 Quadratmeter. Schwellen von bis zu 5,2 Zentimetern und selbst zweistufige Hindernisse bis zehn Zentimeter meistert der Roboter problemlos.

Hygiene durch Heißwasser

Die Basisstation reinigt die Wischpads mit bis zu 100 Grad heißem Wasser über 20 Düsen und hält sie anschließend mindestens vier Minuten über 40 Grad warm, um Keime zu reduzieren. Mit 15 Newton Anpressdruck sollen so auch eingetrocknete und fettige Flecken zuverlässig gelöst werden.

10 Tops und Flops des Dreame X60 Pro Ultra Complete

Da wir den Dreame X60 schon selbst ausprobiert haben, klickt euch gerne noch einmal in unsere 10 Tops und Flops, um genau zu erfahren, welche Vor- und Nachteile der Roboter bietet. In der aktuellen Aktion ist der X60 auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man die neuste und beste Technik sucht.