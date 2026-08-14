Apple eröffnet Advanced Manufacturing Center in Houston

Apple hat die Eröffnung seines neuen Advanced Manufacturing Center in Houston bekannt gegeben. Die Einrichtung ist Teil der milliardenschweren Investitionen des Unternehmens in die USA und soll sowohl die Produktion wichtiger Apple-Hardware als auch die Ausbildung von Fachkräften für moderne Fertigungstechnologien vorantreiben.

Das neue Zentrum ist eng mit Apples wachsendem Produktionsstandort in Texas verbunden. Bereits seit 2025 werden dort spezielle KI-Server gefertigt, die in den Rechenzentren des Unternehmens zum Einsatz kommen und unter anderem die Infrastruktur für Apple Intelligence unterstützen. Und das ist noch nicht alles: Noch in diesem Jahr will Apple damit beginnen, auch den Mac mini direkt in Houston zu fertigen. Aber was genau hat man nun mit dem Advanced Manufacturing Center vor?

Das alles kann das Advanced Manufacturing Center

Das neue Zentrum wird eine Fläche von etwa 1.860 Quadratmeter umfassen und befindet sich derzeit noch im Bau. Dort sollen künftig Studierende, Mitarbeiter von Zulieferern sowie Unternehmen jeder Größe praxisnahe Schulungen erhalten. Apple zufolge werden die Teilnehmer dieselben innovativen Fertigungsprozesse kennenlernen, die auch bei der Herstellung von Apple-Produkten zum Einsatz kommen.

„Apple ist der Zukunft der amerikanischen Fertigung tief verpflichtet“, erklärt CEO Tim Cook in der Pressemitteilung. Man sei stolz darauf, die Präsenz in Houston deutlich auszubauen und die Produktion des Mac mini noch in diesem Jahr dort zu starten. Gleichzeitig verweist Cook darauf, dass die Auslieferung der KI-Server bereits früher als geplant begonnen habe.

Laut Apple werden die erweiterten Aktivitäten in Houston insgesamt mehrere Tausend Arbeitsplätze schaffen. Neben der Produktion und dem neuen Schulungszentrum soll der Standort damit zu einem wichtigen Baustein der Fertigungsaktivitäten des Unternehmens in den USA werden.