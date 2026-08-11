appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW33/2026 (2 News)

+++ Dienstag um 7:10 Uhr – Bundesweiter Warntag am 10. September +++

Am 10. September 2026 findet der nächste, bundesweite Warntag statt. Um 11:00 löst die Probewarnung aus, während um 11:45 Uhr die Entwarnung folgt.

+++ Dienstag um 7:05 Uhr – Neue Sonos Ace Ultra bestätigt +++

Sonos plant neue Over-Ear-Kopfhörer: Ein am Montag bei der FCC eingereichter, stark geschwärzter Antrag verweist auf ein Modell namens „Ace Ultra“ (intern S52a), das vermutlich im September vorgestellt wird.

Spannend ist vor allem ein Detail: Anders als der bisherige Sonos Ace, der wie die meisten Sonos-Produkte nur in Schwarz und Weiß erhältlich war, sollen die Ace Ultra gleich in fünf Farben kommen: Beige, Schwarz, Grün, Rosa und Weiß.