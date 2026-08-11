Seit Mai dieses Jahres ist das Satechi ChargeView Tischladegerät schon erhältlich, allerdings nur in einer Version mit maximal 140 Watt Leistung. Jetzt legt Satechi nach und bietet das gleiche Ladegerät in einer neuen Power-Version an, die bis zu 240 Watt unterstützt. Mit dieser Leistung lassen sich auch mehrere MacBooks parallel schnell aufladen, während das iPhone, die Apple Watch und das iPad zusätzlich Strom erhalten.

Während es beim Standardmodell noch vier USB-C-Anschlüsse waren, sind es in der Neuauflage gleich sechs. Satechi ist eine der wenigen Marken, die die alten USB-A-Anschlüsse verbannt hat und nur noch auf USB-C setzt. Das heiße ich willkommen, denn Geräte mit USB-A sterben glücklicherweise aus, sodass dieser Anschluss ohnehin obsolet ist.

Egal ob Hoch- oder Querformat, die kleine Halterung erlaubt beide Aufstellrichtungen. Darüber hinaus steht ein praktisches Display zur Verfügung, das sich entsprechend mit dreht und die Leistungswerte angeschlossener Geräte anzeigt.

Und wie viel Power bietet das Ladegerät jetzt wirklich?

Zwei der sechs Anschlüsse unterstützen bis zu 140 Watt, zwei bis zu je 100 Watt sowie zwei Anschlüsse mit je 30 Watt. Sobald mehrere Geräte gleichzeitig am Ladegerät hängen, teilt das Ladegerät die Leistung intelligent auf, sodass jedes Endgerät bestmöglich bedient wird. Wer zwei MacBooks aufladen möchte, bekommt 140 und 100 Watt, wobei sich die Leistung verringert, je mehr Geräte am Strom hängen. Durch die starke Leistung von bis zu 240 Watt wird aber sichergestellt, dass die Aufladung immer schnell erfolgt. Sind beispielsweise alle Ports belegt, gibt es immer noch 70, 70, 30, 30, 20 und 20 Watt an den Anschlüssen.

Um trotz der starken Ausgangsleistung eine kompakte Bauform zu gewährleisten, vertraut der Hersteller auf die GaN-Technologie. Galliumnitrid sorgt für eine effizientere Energieübertragung und macht klassische Netzteile deutlich kleiner. So bleibt das Satechi ChargeView angenehm platzsparend und fügt sich mühelos in moderne Arbeitsumgebungen ein.

Preis und Verfügbarkeit

Mit 101,90 Euro ist das Satechi ChargeView mit 140 Watt seit dem Start schon im Preis gefallen, denn die UVP liegt bei 119,99 Euro. Wer mehr Leistung wünscht, bekommt das neue Satechi ChargeView mit 240 Watt für 169,99 Euro und profitiert von insgesamt sechs modernen USB-C-Anschlüssen.