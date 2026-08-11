WhatsApp: Kindersicherung auf dem iPhone wird ausgebaut

Die bekannte Messaging-App WhatsApp (App Store-Link) macht die Einrichtung seiner elternverwalteten Konten auf dem iPhone einfacher. Der Messenger führt dafür einen eigenen Bereich „Kindersicherung“ in den Einstellungen ein, wie der immer gut informierte Blog WABetaInfo berichtet. Damit soll die bislang weniger auffällige Funktion leichter zu finden und einzurichten sein. Die Neuerung folgt auf die Einführung der elternverwalteten Konten im vergangenen März.

Mit den elternverwalteten Konten können Eltern oder Erziehungsberechtigte in ausgewählten Regionen festlegen, wer das Konto kontaktieren darf und welchen Gruppen es beitreten kann. Gleichzeitig werden bestimmte WhatsApp-Funktionen wie Kanäle und Status eingeschränkt. Eltern erhalten außerdem Einblick in ausgewählte Kontoaktivitäten, etwa neue Kontakte, blockierte Nutzer oder Änderungen am Profil.

WhatsApp hatte bei der Einführung betont, dass die Kindersicherungsfunktionen und Einstellungen auf dem verwalteten Gerät durch eine elterliche PIN geschützt werden. Nur die Eltern sollen auf die entsprechenden Datenschutzeinstellungen zugreifen und diese verändern können. Auf diese Weise sollen Familien die Nutzung des Messengers an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.

QR-Code verbindet Eltern- und Kinderkonto

Nachdem WABetaInfo bereits im vergangenen Monat einen entsprechenden Bereich für Android entdeckt hatte, wird die Funktion nun offenbar auch auf iOS ausgerollt. Der Einrichtungsprozess setzt voraus, dass sowohl das Smartphone des Kindes als auch das Smartphone der Eltern zur Hand sind. WABetaInfo beschreibt den neuen Ablauf so:

„Wenn ein Elternteil den Bereich ‚Kindersicherung‘ auf seinem iPhone öffnet, zeigt WhatsApp einen neuen Einrichtungsbildschirm an. Die Eltern müssen das Smartphone des Kindes verwenden und ihr eigenes Smartphone in der Nähe bereithalten. In diesem Bereich fordert WhatsApp die Eltern auf, den QR-Code zu scannen oder die Einladung auf ihrem Smartphone anzunehmen, um ihre Konten zu verknüpfen. Nach Annahme der Einladung müssen sie zum Smartphone des Kindes wechseln, um die Konfiguration abzuschließen. WhatsApp stellt den Ablauf in einer einfachen Benutzeroberfläche dar, die keinerlei technische Kenntnisse erfordert.“

Die elternverwalteten Konten richten sich an Nutzer und Nutzerinnen, die das in ihrem Land oder ihrer Region vorgeschriebene Mindestalter für WhatsApp noch nicht erreicht haben. Damit reagiert der Messenger auf unterschiedliche gesetzliche Vorgaben zum Schutz jüngerer User und ermöglicht Eltern eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit bei der Nutzung des Dienstes.

Welche Altersangaben bei der Einrichtung erforderlich sind, kann von den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen abhängen. Laut Meta kann Apple in bestimmten Regionen die Altersgruppe des Kindes direkt an WhatsApp übermitteln. In diesem Fall müssten Eltern die Altersgruppe nicht selbst bei der Einrichtung des verwalteten Kontos angeben. WhatsApp steht als kostenloser Download für iPhones, iPads, den Mac und die Apple Watch im deutschen App Store zur Verfügung.