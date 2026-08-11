Infuse 8.5: Mehr Kontrolle beim Streaming und bessere Medienserver-Unterstützung

Der beliebte Mediaplayer Infuse wurde auf Version 8.5 aktualisiert. Mit dem neuesten Update erhält die Anwendung von Firecore neue Transkodierungsoptionen für Plex, Emby und Jellyfin: Damit lässt sich bei Bedarf statt der Originaldatei ein vom Medienserver optimierter Stream abrufen. Das soll vor allem beim Fernzugriff, bei langsamen Internetverbindungen oder bei Videos mit hoher Bitrate für eine stabilere Wiedergabe sorgen.

Trotz der neuen Möglichkeiten setzt Infuse weiterhin auf die direkte Wiedergabe der Originaldatei. Wer die maximale Qualität ohne Änderungen an Video- oder Audiostreams bevorzugt, startet das Video wie gewohnt. Wird dagegen eine kleinere Version benötigt, genügt ein längerer Druck auf die Wiedergabetaste, um eine verfügbare Transkodierungsvariante auszuwählen.

Auch Nutzer und Nutzerinnen, deren Medienserver bereits mehrere Versionen eines Videos bereitstellt, profitieren von der neuen Steuerung. Über die Option „Version“ können alternative Fassungen direkt aus der Wiedergabeauswahl gewählt werden. Zusätzlich lässt sich Infuse so konfigurieren, dass die Auswahl der Transkodierung automatisch beim Start eines Videos angezeigt wird.

Suche aufgeräumt und plattformübergreifend vereinheitlicht

Infuse 8.5 verbessert außerdem die Suchfunktion: Die Ergebnisse werden nun übersichtlicher und konsistenter über die verschiedenen unterstützten Plattformen hinweg dargestellt. Filme, Serien, einzelne Episoden, Sammlungen und beteiligte Personen sollen sich dadurch schneller und zuverlässiger finden lassen.

Neben der Transkodierung und der Suche bringt das Update weitere Optimierungen für die Zusammenarbeit mit Medienservern. Auch die Unterstützung von WebDAV- und Medienserver-Verbindungen wurde überarbeitet. Ergänzt wird das Paket durch verschiedene Fehlerbehebungen und allgemeine Leistungsoptimierungen.

Das Update steht ab sofort für alle unterstützten Geräte zur Verfügung. Infuse 8.5 (App Store-Link) steht für iPhones, iPads, den Mac, das Apple TV und das Vision Pro als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung. Für die Installation wird neben rund 160 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 18.0, macOS 15.0, visionOS 26.0 oder tvOS 18.5 benötigt. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das ab 1,99 Euro/Monat oder 19,99 Euro/Jahr erhältlich ist. Alle Infos zu Infuse gibt es auch auf der offiziellen Website des Medienplayers.