Neuer Rauchmelder mit Matter over Thread für 41,99 Euro

Es gibt mal wieder neues Futter für euer Smart Home. Die Firma Heiman hat ihren klassischen Rauchmelder mit neuen Sensoren und einem smarten Funkmodul ausgestattet, ab sofort könnt ihr auf Amazon zuschlagen. Dank Matter over Thread ist man zukunftssicher unterwegs und kann den Rauchmelder in eine Smart Home Plattform seiner Wahl integrieren. Erforderlich ist dafür nur ein Thread Border Router, in der Apple-Welt sind das zum Beispiel ein HomePod mini oder ein aktueller HomePod oder Apple TV.

Auf diesem Weg landet der Rauchmelder in Apple Home, so dass ihr auch unterwegs über etwaige Alarme informiert werdet. Im Ernstfall könnt ihr aber auch Automationen erstellen, die für noch etwas mehr Sicherheit sorgen. Im Alarm können zum Beispiel smarte Lichter im ganzen Haus eingeschaltet werden, hier ist rotes Licht zu empfehlen – denn das sorgt in verrauchten Räumen für die beste Sicht. Ebenso könnt ihr in Apple Home integrierte Rollos nach oben fahren lassen oder smarte Steckdosen ausschalten.

Diese Daten sendet der Rauchmelder an Apple Home

Der Matter-Rauchmelder von Heiman taucht allerdings nicht nur als Rauchmelder in Apple Home auf. Zusätzlich dazu verfügt er auch über Sensoren für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Diese Werte könnt ihr in Apple Home natürlich nicht nur ansehen, sondern selbstverständlich auch für andere Automationen nutzen.

Wie jeder Rauchmelder ist auch das Modell von Heiman für eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt. Die integrierte CR123A-Batterie soll dabei fünf Jahre halten, ihr müsst sie also nur einmal auswechseln. Ein krasser Gegensatz zu meinen bisherigen Google Nest Protect Rauchmeldern, die gleich mehrere teure Lithium-Batterien gefressen haben. Aber das nur am Rande…

Mir persönlich gefällt zudem der kompakte Formfaktor. Der Heiman Rauchmelder ist nur 7 Zentimeter breit und 3,7 Zentimeter hoch. Die Montage an der Decke erfolgt mit einer magnetischen Klebehalterung oder mit Schrauben. Den Preis von 41,99 Euro erzielt ihr übrigens, wenn der Coupon auf der Produktseite aktiviert ist.