Neuer Govee Leuchtstreifen mit Matter punktet beim Preis

Einen Monat vor der IFA in Berlin, dort ist der Hersteller natürlich auch mit dabei, liefert Govee einen neuen Leuchtstreifen: Das Govee Strip Light 2. Die zweite Generation ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Drei Meter und fünf Meter erhaltet ihr zum Start bei Amazon mit 20 Prozent Rabatt, auf der Hersteller-Webseite steht der Leuchtstreifen auch in zehn Metern Länge zum Kauf bereit.

Preislich legt man mit 39,99 Euro für den kürzesten Leuchtstreifen los, das mittlere Modell kostet dank des Gutscheins auf der Produktseite nur 47,99 Euro und der längste Leuchtstreifen kostet direkt bei Govee 94,99 Euro – dort allerdings ohne Rabatt.

Aus technischer Sicht ist die Gradient-Funktion zu erwähnen, dank der der Leuchtstreifen Farbverläufe erstellen kann. Das funktioniert allerdings nur über die Govee-App, die ich für diesen Zweck immer noch nicht so einfach zu handhaben finde wie etwa die Anwendung von Philips Hue. Zusätzlich ist der Govee Leuchtstreifen 2 mit Matter over Wi-Fi kompatibel, dann allerdings ohne Farbverläufe. Da kann Govee nichts für, hier ist der Standard einfach noch nicht so weit.

Neuer Govee Leuchtstreifen 2 nur 155 Lumen pro Meter hell

Aus meiner Sicht ist das Govee Strip Light 2 in erster Linie ein Stimmungslicht, das man versteckt hinter Möbeln oder Abdeckungen installiert. Der Abstand der LEDs ist mit rund 4 Zentimetern recht groß. Zudem ist die Helligkeit mit 155 Lumen pro Meter nicht unbedingt für eine vollständige Raumbeleuchtung geeignet. Der kürzeste Leuchtstreifen schafft gerade einmal 465 Lumen, die längste Variante 1.550 Lumen.

Hier macht sich der günstige Preis dann doch bemerkbar. Zum Vergleich: Das rund doppelt so helle Govee Strip Light 2 Pro kostet auch ungefähr doppelt so viel. Wenn ihr nur ein einfaches Stimmungslicht sucht, hat der neue Leuchtstreifen von Govee durchaus seine Daseinsberechtigung.