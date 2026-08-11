Friday Night Baseball kommt immersiv auf das Apple Vision Pro-Headset

Apple und die Major League Baseball (MLB) bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus: „Friday Night Baseball“ bekommt im September dieses Jahres nicht nur einen neuen Spielplan, sondern erstmals auch eine immersive Live-Übertragung für das Apple Vision Pro. Ab dem 28. August 2026 können Fans die Spiele in Apple Immersive mit 3D-Aufnahmen in 8K und einem 180-Grad-Sichtfeld erleben.

Während der regulären Saison zeigt Apple TV jeden Freitag zwei ausgewählte MLB-Partien. Im September stehen dabei einige besonders interessante Begegnungen auf dem Programm. Am 4. September treffen die Cleveland Guardians auf die Detroit Tigers, eine Woche später spielen die Milwaukee Brewers gegen die Cincinnati Reds, während die San Diego Padres auf die San Francisco Giants treffen. Am 18. September stehen die Philadelphia Phillies mit Luis Arráez und Bryce Harper gegen die New York Mets im Mittelpunkt.

Am 25. September wartet zum Abschluss des September-Spielplans ein echter Klassiker: Die Los Angeles Dodgers empfangen die San Francisco Giants. Besonderes Augenmerk dürfte dabei auf Shohei Ohtani liegen. Der viermalige MVP will mit den Dodgers den fünften Divisionstitel in Folge klarmachen. Damit bekommt „Friday Night Baseball“ zum Monatsende noch einmal ein Duell mit reichlich Tradition und Starpower.

Die immersive Übertragung setzt auf ungewöhnliche Perspektiven, das Publikum mitten ins Geschehen versetzen sollen. Kameras liefern 3D-Bilder in hoher Auflösung, während Ambisonic-Mikrofone den Stadion-Sound dreidimensional einfangen. Auch in Spielpausen bleibt die Übertragung aktiv, so dass sich Fans weiter im virtuellen Stadion umsehen können. Zusätzlich gibt es speziell produzierte Wiederholungen und Grafiken mit Aufstellungen und Statistiken, die frei im Raum platziert werden können.

Eigenes Kommentatoren-Team für die Immersive-Version

Für die Vision-Pro-Übertragung setzt Apple auf ein speziell zusammengestelltes Team: Paul Severino übernimmt den Kommentar, Xavier Scruggs analysiert das Spiel und Michelle Margaux berichtet direkt vom Spielfeldrand. Die regulären „Friday Night Baseball“-Übertragungen werden unter anderem von Wayne Randazzo, Dontrelle Willis und Heidi Watney sowie Alex Faust, Ryan Spilborghs und Tricia Whitaker begleitet. Die jeweiligen Teams sollen von Woche zu Woche bekannt gegeben werden.

„Friday Night Baseball“ in Apple Immersive startet am 28. August mit dem Duell zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees. Die immersive Live-Übertragung ist zunächst für Apple-Vision-Pro-User in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong verfügbar. Neben dem Livestream sollen anschließend auch komplette Wiederholungen und Highlight-Zusammenfassungen in der Apple TV-App für Vision Pro bereitstehen.

Das reguläre „Friday Night Baseball“ ist für Personen mit aktivem Apple-TV-Abo in 60 Ländern und Regionen verfügbar und wird unter anderem auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Vision Pro sowie zahlreichen Smart-TVs, Streaming-Geräten und Spielekonsolen angeboten. In Deutschland kostet Apple TV 9,99 Euro pro Monat, für neue Nutzer und Nutzerinnen gibt es eine siebentägige kostenlose Testphase. Für Vision-Pro-User mit aktivem Apple TV-Abo ist die immersive Baseball-Übertragung auf den Modellen mit M5- und M2-Chip verfügbar.