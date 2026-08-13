Wetter von damals: Tolle Webseite vergleicht Wetterdaten

Bei uns im Ruhrgebiet stehen von heute bis Samstag noch einmal drei warme Tage bevor: 34, 37 und 32 Grad sind aktuell vorhergesagt. Ich persönlich sage es mal so: Mir reicht es langsam. Aber wie war es eigentlich früher? Hatten wir damals auch schon so viele Hitzetage und gab es im Winter wirklich mehr Schnee? Genau das könnt ihr jetzt auf einer kostenlosen Webseite nachschlagen: wetter-von-damals.de.

Die Webseite hat Daten aus 1.282 Messstationen gesammelt und beinhaltet 10.711 Orte. Insgesamt wird auf 18.834.124 Messtage zugegriffen. Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst. Aber was genau wird eigentlich angezeigt?

Die Webseite zeigt an, wie viele Sommertage (mindestens 25 Grad) und wie viele Hitzetage (mehr als 30 Grad) es pro Jahr von 1961 bis 1990 sowie von 1996 bis 2025 gab. Auch die Zahl der Wüstentage (wärmer als 35 Grad) wird abgelesen.

Und wie sieht es in diesem Jahr aus? In meiner Heimatstadt Recklinghausen gab es „damals“ 23 Sommertage, davon 4 Hitzetage. In den letzten 30 Jahren waren es im Schnitt 42 Sommertage, davon 10 Hitzetage pro Jahr. Und 2026? Da sind wir schon bei 51 Sommertagen mit 22 Hitzetagen – und wir haben erst Mitte August. Die Chancen stehen (leider) sehr hoch, dass es hier bei uns im Ruhrgebiet das Jahr mit den bisher meisten Hitzetagen überhaupt wird. Für den Standort Recklinghausen müssen 27 Tage überboten werden.

wetter-von-damals.de hat auch den Winter im Blick

Die Webseite wetter-von-damals.de kümmert sich nicht nur um den Sommer und die Hitze, sondern auch um den Winter und den Schnee. Und auch dort sind die Werte von damals und heute wirklich mehr als aussagekräftig.

Falls ihr euch mit dem Thema Klima und der Entwicklung des Wetters auseinandersetzen möchten, dann ist die Webseite auf jeden Fall eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte. Bisher wird nur Deutschland unterstützt, der Entwickler der Webseite arbeitet aber wohl schon an einer Integration von Österreich und der Schweiz.