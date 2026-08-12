Skeets for Bluesky: Social Media-Client integriert Stories-Funktion

Bereits im Sommer 2024 haben wir erstmals über die App Skeets (App Store-Link) berichtet, einen Bluesky-Client des deutschen Indie-Entwicklers Sebastian Vogelsang aus Berlin. Bluesky Social, so der volle Name des Kurznachrichtendienstes, hat sich nach der Übernahme Twitters bzw. X durch Elon Musk zu einer echten Alternative entwickelt und zählt mittlerweile mehr als 45 Millionen User.

Lange Zeit waren Drittanbieter-Clients für Bluesky jedoch Mangelware. Mittlerweile mischen aber auch Graysky, Flux und Butterfly mit. Mit Skeets for Bluesky ist seit rund zwei Jahren auch eine App aus deutscher Entwicklung mit am Start. Ich hatte mir die Anwendung bereits kurz nach dem Start in einem Review einmal genauer angesehen und war angetan von der guten Arbeit des Ein-Mann-Entwicklerstudios aus Berlin.

Erhältlich für iPhones, iPad und den Mac, lässt sich Skeets kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Für die Installation benötigt man neben iOS/iPadOS 18.6 bzw. macOS 15.6 oder neuer auch etwa 400 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Die App ist bisher in englischer Sprache gehalten. Die Finanzierung von Skeets erfolgt über ein optionales Premium-Abo, das zusätzliche Funktionen wie Lesezeichen, Entwürfe und erweiterte Push-Benachrichtigungen zu Preisen ab 1,99 Euro/Monat freischaltet.

Nun hat der Entwickler Sebastian Vogelsang seiner App ein ganz neues Update verpasst, das die Anwendung auf Version 1.30.0 anhebt. Die Aktualisierung ist bereits im deutschen App Store vorhanden, so dass sich Skeets for Bluesky ab sofort auf die neue Version updaten lässt. Auch bei Bluesky berichtet Vogelsang über die Neuigkeiten des v1.30.0-Updates.

Anmeldung bei Bluesky und Eurosky per Auth

Mit dem neuesten Update wird Skeets ein gutes Stück sozialer: Neu sind Stories, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Sie tauchen prominent in einer Story-Leiste auf und werden zwischen Vogelsangs weiterer Bluesky-App Flashes und Skeets synchronisiert. Wer darauf verzichten möchte, kann die Funktion in den Einstellungen deaktivieren. Ebenfalls neu ist die Anmeldung bei Eurosky bzw. Bluesky per Auth, inklusive überarbeitetem Onboarding, sauberem Abmelden und einfacherem Kontowechsel. App-Passwörter bleiben weiterhin verfügbar.

Auch für Nutzer und Nutzerinnen mit mehreren Accounts gibt es ein praktisches Upgrade: Push-Mitteilungen kommen jetzt für alle angemeldeten Konten. Außerdem lässt sich Text in der Detailansicht eines Posts endlich markieren und kopieren.

Unter der Haube wurde ebenfalls aufgeräumt. Mehrere Absturz- und Sitzungsprobleme wurden behoben, darunter Fehler beim Hinzufügen von Alt-Text zu Posts mit mehreren Bildern und beim Kontowechsel. Pro-Funktionen werden nach dem Kauf nun zuverlässiger aktiviert, abgemeldete Sitzungen tauchen nicht mehr unerwartet wieder auf und auch die Share- und Notification-Erweiterungen sollten nicht mehr an abgelaufenen Sitzungen scheitern.

Die Aktualisierung auf Version 1.30.0 und ein kurz darauf veröffentlichtes Bugfix-Update auf v1.30.1 stehen ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit. Skeets for Bluesky bekommt im Durchschnitt 4,1 von 5 Sternen von den Usern spendiert. Wer uns bei Bluesky folgen möchte, findet dort eine Bridge, die unseren Mastodon-Account spiegelt.