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AI Persona Badge: Spotify mit neuer KI-Kennzeichnung für Künstler

KI-Musiker oder reale Person?

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AI Persona Badge

Ab Mitte September kennzeichnet Spotify KI-generierte Musik mit dem neuen „AI Persona Badge“, damit Nutzer und Nutzerinnen besser erkennen können, ob ein echter oder ein KI-Künstler dahintersteckt. Das neue Label gibt dabei nur an, ob es sich beim Künstler um eine reale Person handelt oder ob ein KI-generierter Künstler dahintersteckt. Das Badge gibt nicht an, ob Künstler bei der Erstellung ihrer Musik KI benutzt haben.

Die Angabe des „AI Persona Badge“ ist freiwillig und steht ab sofort für Künstler auf Spotify zur Auswahl bereit. Darüber hinaus prüft Spotify zum Start auch Profile, die festgelegte Reichweitenschwellen erreicht haben und deren öffentliche Identität eine KI-generierte, fotorealistische menschliche Identität darzustellen scheint. Künstler können im Anschluss die AI Persona bestätigen oder Einspruch gegen die Entscheidung erheben, wenn das Spotify-System die Person zu Unrecht als KI einstuft.


AI Persona Badge
So sieht die Kennzeichnung künftig in der Spotify-App aus.

Während Musiker schon jetzt den neuen AI-Status angeben können, erscheint die Anzeige in der Spotify-App erst Mitte September, wenn das entsprechende App-Update kommt. Die Kennzeichnung ist unter anderem sowohl auf den Profilen, in der Suche als auch bei Songs in Playlists verfügbar. Spotify gibt an, dass Musik von KI-Künstlern nicht in redaktionellen oder personalisierten Empfehlungen ausgespielt wird, es sei denn, sie folgen dem Profil.

Spotify Musik und Podcasts
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Entwickler: Spotify
Preis: Kostenlos

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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