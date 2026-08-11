iOS 27 Beta 5: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Gestern Abend hat Apple eine neue Beta-Version von iOS 27 für das iPhone und iPadOS 27 für das iPad veröffentlicht. Bisher haben darauf nur registrierte Entwicklerinnen und Entwickler Zugriff, in Kürze wird auch die dazugehörige Public Beta erwartet. Wir verraten euch schon jetzt, was sich in iOS 27 Beta 5 alles getan hat.

Rund einen Monat vor dem finalen Release hat Apple zum Beispiel noch mal an den Icons geschraubt. Nachdem hauseigene Anwendungen wie etwa Karten, Fotos und Wetter bereits ein überarbeitetes Icon bekommen haben, sind nun auch Safari, Einstellungen, der App Store oder die Vorschau an der Reihe.

Im gleichen Atemzug hat Apple in einigen Apps neue Splashscreens hinzugefügt, die die neuen Funktionen in iOS 27 erklären – ein üblicher Schritt auf dem Weg ins Ziel.

Wallet kann jetzt mit eigenen Pässen bestückt werden

Noch ein bisschen spannender ist die Neuerung, dass jetzt auch außerhalb der USA eigene Pässe in der Wallet-App angelegt werden können. Mit der Kamera oder auf Wunsch auch manuell könnt ihr so ganz einfach Eintrittskarten oder Kundenkarten digitalisieren und in euer Wallet bringen. So habt ihr sie anschließend immer dabei.

Dazu gesellen sich noch viele kleinere Neuerungen. Hier überrascht es mich schon, wie sehr Apple zu diesem Zeitpunkt noch an den Feinheiten arbeitet. Hier ein kleiner Überblick:

Kontakte: In der Übersicht und der Suche wird unter dem Namen nun auch die Firma angezeigt, sollte eine angegeben sein.

In der Übersicht und der Suche wird unter dem Namen nun auch die Firma angezeigt, sollte eine angegeben sein. Einstellungen: Im Bereich Software-Update könnt ihr jetzt sehen, wann das letzte Update auf eurem iPhone oder iPad installiert wurde.

Im Bereich Software-Update könnt ihr jetzt sehen, wann das letzte Update auf eurem iPhone oder iPad installiert wurde. Batterie: In den Einstellungen wird jetzt angezeigt, wenn eine schwache Datenverbindung am Akku saugt.

In den Einstellungen wird jetzt angezeigt, wenn eine schwache Datenverbindung am Akku saugt. Siri AI: Diese Neuerung betrifft uns bisher ja leider nicht, allerdings lassen sich die sieben amerikanischen und vier britischen Stimmen jetzt noch individueller konfigurieren. Allerdings nur auf dem iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Wenn Apple den üblichen Rhythmus beibehält, dann könnte Ende August noch eine sechste Beta erscheinen. Komplett darauf festlegen wollen wir uns zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. In den letzten Jahren gab es oftmals 8 oder 9 Beta-Versionen, die werden wir mit iOS 27 ganz sicher nicht erleben.