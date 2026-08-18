iOS 27 erlaubt das Antworten auf Android-Nachrichten

Wenn iOS 27 im Herbst für alle startet, optimiert Apple die Konversation mit Android, denn in der neusten Beta-Version hat Apple eine Funktion eingebaut, die schon lange überfällig ist. In fast allen Messengern üblich, lässt sich mit einem langen Klick auf die Nachricht eine direkte Antwort verfassen. Doch genau dieses Feature fehlte für Android-Nachrichten bisher gänzlich.

Wenn die RCS-Nachrichten aktiv sind und iOS 27 installiert ist, genügt ein langer Klick auf eine grüne Sprechblase, um auf die Nachricht direkt antworten zu können. Der Empfänger erhält die Nachricht dann mit Verweis auf die alte Nachricht, um den Kontext zu gewährleisten. Darüber hinaus optimiert Apple auch die Emoji-Reaktionen für Bilder, die künftig korrekt übermittelt werden. Aktuell ist es noch so, dass es lediglich eine Meldung gibt, dass das Bild geliket wurde.

Alle Funktionen basieren auf dem RCS Universal Profile 3.0, an dessen Veröffentlichung das Unternehmen mitgewirkt hat und es schrittweise einführt. Bereits im September 2024 hat Apple das Profil 2.4 mit iOS 18 eingeführt, das jedoch keine Unterstützung für Inline-Antworten bot. Ab September gibt es diese Funktion endlich auf kompatiblen iPhones.