Apple Sports integriert österreichische Bundesliga

Die kostenlose iPhone-App Apple Sports bietet wirklich tolle Widgets für den Sperrbildschirm, allerdings nutze ich für Fußball-Ergebnisse andere Apps, da ich mich mit der Apple-App nicht wirklich anfreunden kann. Während Apple Sports schon länger Ergebnisse und Tabellen für die 1. und 2. Bundesliga liefert, unterstützt die App erst mit dem neusten Update die österreichische Bundesliga. Fans von Rapid Wien, RB Salzburg, Sturm Graz, LASK und mehr können sich also freuen, da Apple Sports die entsprechenden Tore, Ergebnisse, Ticker, Tabellen und mehr bereitstellt.

Darüber hinaus ist Apple Sports ab sofort auch für die englische Women’s Super League, die griechische Super League, die indische Super League, die saudi-arabische Pro League, die spanische Liga F und für die türkische Süper Lig optimiert.

Da Apple Sports ein kostenfreier Download ist, könnt ihr euch die App ohne Einschränkungen ansehen und testen, ob die Aufmachung und Darstellung gefällt. Wenn es um die deutsche Bundesliga geht, führt kaum ein Weg an OneFootball, FotMob oder Kicker vorbei.