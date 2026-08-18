Das sind doch mal positive Nachrichten rund um die Sonos-App für iOS. Mit dem neusten Update reicht der Musik-Experte Support für Live-Aktivitäten nach, mit denen sich die Musik in der Dynamic Island oder auf dem Sperrbildschirm steuern lässt. Da die Funktion standardmäßig deaktiviert ist, gilt es sie manuell zu aktivieren. Und so geht’s:

Öffne die Sonos-App auf dem iPhone. Klicke dich in den Bereich „Account“. Anschließend öffnest du die „App-Einstellungen“. Hier findest du den neuen Eintrag für „Live-Aktivitäten“, den du aktivierst.

Sobald die Einstellung gesetzt ist, Musik läuft und die Sonos-App im Hintergrund arbeitet, erscheint die Live-Aktivität in der Dynamic Island oder auf dem iPhone-Sperrbildschirm. Die Aktivität zeigt an, in welchen Räumen Musik läuft und welcher Song gerade spielt. Darüber hinaus stehen Tasten für Play/Pause, Vor, Zurück sowie Lauter und Leiser bereit, um Einstellungen schnell vornehmen zu können. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass das iPhone mit Face ID oder per Passcode entsperrt ist, damit keine versehentlichen Eingaben passieren.

Obwohl das Widget die aktuell spielenden Audio-Inhalte anzeigt, fehlt zum aktuellen Zeitpunkt eine Album-Grafik. Darüber hinaus steht Support für Live-Aktivitäten auch sowohl für die Apple Watch als auch für CarPlay bereit, allerdings handelt es sich hier um eine reine Anzeige, bei der keine Einstellungen über Knöpfe möglich sind. Mit einem späteren Update soll sich das aber ändern.

Live-Aktivitäten in der Sonos-App 88.0.51 aktivieren

Um die neuen Live-Aktivitäten mit Sonos nutzen zu können, stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version aus dem App Store installiert. Die Version 88.0.51 steht zum Download bereit und bringt auf dem iPad eine „Now Playing“-Anzeige mit optimierter Steuerung mit.

Screenshot Titelbild: reddit/MajorAtmosphere.