Dass Apple an AirPods mit Kameras arbeitet, haben wir schon mehrfach berichtet. Nun liefert Apple selbst den wichtigsten Beweis, dass die Kamera-AirPods kurz vor der Markteinführung stehen. MacRumors hat ein Video im Release Candidate von macOS Tahoe 26.7 gefunden, das eindeutig auf die neuen AirPods hinweist.

In der kurzen Demo hält ein Mann ein Buch hoch, damit die Kamera in den AirPods den Titel erkennen kann. „Mit Visual Intelligence lässt sich deine Welt festhalten. Siehst du etwas, das dir gefällt? Frag mich einfach, es für später zu speichern“, lautet der Begleittext. Da in dem Clip kein iPhone zu sehen ist, nutzt die Person ganz klar die Kameras der AirPods, um den Buch-Titel zu scannen und mit Siri zu verarbeiten.

So sollen die AirPods mit Kamera funktionieren

Die mit Kameras ausgestatteten AirPods filmen nicht ständig die Umwelt, sondern liefern Informationen für Visual Intelligence, um Fragen zur Umgebung stellen zu können. Darüber hinaus gibt es Benachrichtigungen, wenn Haare die Kameras verdecken. „Um möglichst genaue Informationen über Dinge in deiner Umgebung zu erhalten, stelle sicher, dass die AirPods nicht verdeckt sind“, steht weiter im Code.

Schon mehrfach hat Mark Gurman die Existenz solcher AirPods hervorgehoben. Der Experte geht davon aus, dass die Kamera-AirPods diesen September auf den Markt kommen, gleichzeitig mit den neuen iPhone-Modellen.

macOS Tahoe 26.7 enthält mehrere Hinweise auf das Produkt B790, das bekanntlich den AirPods mit Kameras zugeordnet wird. Darüber hinaus hält die neue Version eine lange Liste anderer noch nicht veröffentlichter Produkte bereit, auf die wir gleich noch einmal gesondert eingehen.

AirPods mit Kamera? Findet ihr das sinnvoll? Wäre das ein Argument, um auf die neuste AirPods-Generation umzusteigen? Klar ist wohl auch, dass der Preis dadurch steigt.