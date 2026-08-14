ActivityTracker: Vielseitiger Schrittzähler jetzt mit Herzfrequenz-Daten und Countdown

Wer seine täglichen Schritte im Blick behalten will, braucht nicht zwingend ein Fitnessarmband: Die App ActivityTracker (App Store-Link) von Bits&Coffee macht das iPhone und die Apple Watch selbst zum Schrittzähler. Die App erfasst Schritte, Distanz, aktive Zeit, Kalorien und sogar erklommene Stockwerke und präsentiert diese Daten in einer übersichtlichen Ansicht. Statt sich durch komplizierte Fitness-Menüs zu wühlen, bekommt man Tages-, Wochen- und Monatsübersichten sowie stündliche Statistiken.

Inzwischen kann ActivityTracker auch deutlich mehr als nur Schritte zählen: Mit iPhone und Apple Watch lassen sich Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren und Wandern per GPS aufzeichnen, inklusive Route, Tempo, Höhenmetern und Splits. Dazu kommen Widgets, Live Activities, Siri-Integration und Apple-Watch-Komplikationen. Wer seine Gesundheitsdaten bereits in Apple Health sammelt, kann außerdem historische Daten importieren und in der Pro-Version zwischen iPhone, Watch und HealthKit synchronisieren.

Der Charme der App liegt darin, dass sie nicht versucht, aus jedem Spaziergang gleich ein Hightech-Workout zu machen. Ziele, Statistiken und Benachrichtigungen helfen dabei, im Alltag ein bisschen aktiver zu werden, ohne dass man sich erst durch ein Fitnessprogramm arbeiten muss. Die Basisversion ist kostenlos, einige Funktionen wie erweiterte Aktivitäten, Backups oder bestimmte HealthKit- und Watch-Features sind allerdings Teil der Pro-Version.

Version 4.2 bringt einige Neuerungen mit

Nun hat das Entwicklerteam von Bits&Coffee der eigenen Anwendung ein frisches Update verpasst, das den ActivityTracker auf Version 4.2 anhebt. Die Aktualisierung führt neue Funktionen ein, die für ein umfassenderes Nutzungserlebnis sorgen und die allgemeine Leistung der App verbessern.

Die neue Version bietet Herzfrequenz- und Herzfrequenzzonen-Diagramme (Pro-Version), einen praktischen Countdown-Timer sowie Benachrichtigungen zum Pausieren und Fortsetzen von Aktivitäten auf dem iPhone und der Apple Watch. Außerdem können Aktivitäten jetzt nach Typ gefiltert werden, so dass alle relevanten Statistiken übersichtlicher angezeigt werden können (Pro-Version).

ActivityTracker 4.2 enthält außerdem wichtige interne Verbesserungen. Die App startet auf dem iPhone jetzt deutlich schneller, bietet neue Profileinstellungen und verfügt über ein vollständig überarbeitetes Backup-System (Pro-Version). Darüber hinaus lassen sich Daten im CSV-Format exportieren (Pro-Version), die Hauptansicht präsentiert sich mit einem neuen Farbverlauf und die Aktivitätenliste auf der Apple Watch wurde überarbeitet. Abgerundet wird das Update durch zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen, die zu einer flüssigeren und zuverlässigeren Nutzung beitragen sollen.

ActivityTracker ist kostenlos im App Store für iPhones und die Apple Watch verfügbar und benötigt zur Installation iOS 16.0 bzw. watchOS 8.0 oder neuer sowie rund 28 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. ActivityTracker Pro kann für 5,99 Euro/Jahr oder als Einmalkauf für 34,99 Euro erworben werden. Im deutschen App Store kommt die Anwendung derzeit auf 4,7 Sterne bei mehr als 5.500 Bewertungen.