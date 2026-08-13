Homematic IP Schaltaktor: Smart Home trotz knapper Unterputzdosen

Smart Home-Technik muss nicht sichtbar sein, und vor allem nicht viel Platz beanspruchen. Genau hier setzt das Smart Home-Unternehmen eQ-3 aus dem ostfriesischen Leer mit zwei neuen Unterputz-Schaltaktoren für Homematic IP an. Die kompakten Module sind speziell für Situationen gedacht, in denen es hinter Schaltern und Steckdosen eng wird.

Die beiden neuen Geräte heißen Homematic IP Schaltaktor (6 A) – Unterputz und Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang (6 A) – Unterputz. Trotz ihrer geringen Abmessungen bieten sie die üblichen Smart Home-Funktionen. Federkraft-Steckklemmen auf der Vorderseite sollen zudem das Anschließen der Leitungen deutlich einfacher machen.

Besonders spannend sind die Aktoren für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden. Per Homematic IP-App lassen sich angeschlossene Verbraucher steuern, alternativ funktionieren Funktaster, Fernbedienungen und Sprachbefehle über Amazon Alexa oder Google Home. Auch Automatisierungen gehören zum Funktionsumfang.

Heizung gleich mitdenken

Die Schaltaktoren können aber nicht nur Licht oder andere Verbraucher smart schalten. Zusammen mit Wandthermostaten lässt sich beispielsweise eine intelligente Raumklimaregelung aufbauen. Damit eignen sich die Module unter anderem für Anwendungen mit Infrarot-Heizplatten und sind praktisch für Räume, die nachträglich smarter werden sollen.

Die Variante mit Tastereingang bietet einen zusätzlichen Anschluss für bereits vorhandene Taster oder Schalter. Sie können dadurch in Homematic IP eingebunden werden und gleichzeitig wie gewohnt weiter funktionieren. Dazu kommt Push-to-Pair: Bis zu vier kompatible Taster oder Wandthermostate lassen sich direkt koppeln, ohne dass dafür eine Zentrale oder ein Gateway nötig ist.

Die neuen Unterputz-Schaltaktoren sind ab sofort erhältlich. Zu finden sind sie im Online-Handel, bei ausgewählten Baumärkten und bei Homematic-IP-Fachhandwerkspartnern. Der Homematic IP Schaltaktor (6 A) – Unterputz ist zum Preis von 29,95 Euro erhältlich, der Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang (6 A) – Unterputz kostet 39,95 Euro.