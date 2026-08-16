Die Highlights der Woche: Die Sache mit der Geheimhaltung

Wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dann ist es mittlerweile die Tatsache, dass Sonos es vor der offiziellen Vorstellung eines neuen Produkts nicht schafft, die Details unter Verschluss zu halten. Im Laufe der Woche sind immer mehr Details rund um die neuen Sonos-Kopfhörer aufgetaucht. Mittlerweile war im Internet sogar zu lesen, dass die Sonos Ace Ultra günstiger werden sollen, als damals die Sonos Ace gestartet sind. Auch die Geräuschunterdrückung soll deutlich verbessert werden.

Nun gehen die „Leaks“ in die nächste Runde. Bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC ist ein Bild von der Rückseite eines neuen Geräts aufgetaucht. Wirklich neu ist die Form allerdings nicht, sie ist absolut identisch mit der Sonos Beam. Anscheinend wird es eine neue Generation der beliebten Soundbar geben. Und ich bin mir sehr sicher, dass bis zur Vorstellung, die vermutlich im September stattfinden wird, noch weitere Informationen durchsickern werden.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Informationen dann aus Händlerkreisen stammen werden. Ich kenne es zum Beispiel von Philips Hue, dass bereits im Frühjahr ein umfassender Ausblick auf das komplette Jahr geboten wird. Auf Messen, persönlichen oder online Meetings werden die Neuheiten präsentiert. Zudem werden Händler bereits Wochen vor dem Marktstart mit Marketingmaterialien wie Bildern, Beschreibungen und Daten beliefert, um diese in ihre Shops einpflegen zu können. Und irgendwo geht dabei immer etwas schief…

Neues auf unserem Hueblog

Als Journalist oder Blogger muss man nur genügend Zeit investieren, dann findet man oftmals öffentlich zugängliche Quellen zu diesen Informationen. Ich spreche da aus Erfahrung, immerhin mache ich genau das rund um Philips Hue. Im Hueblog habe ich Anfang der Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem alle bisher bekannten Neuerscheinungen für den September aufgelistet sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass da noch etwas dazu kommt…

Alle Top-Themen der Woche im Überblick