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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW34/2026 (1 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 20:10 Uhr – Neue Beta-Versionen sind da +++
Entwickler und Entwicklerinnen können ab sofort die sechste Vorabversion von iOS 27, iPadOS 27 sowie macOS Golden Gate laden und ausprobieren. Welche Neuheiten sich in den neuen Betas verstecken, schlüsseln wir morgen genauer auf.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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