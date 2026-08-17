WhatsApp testet animierte Wallpaper für das iPhone

Künftig kommt bei WhatsApp mehr Farbe und mehr Bewegung ins Spiel, denn der beliebte Messenger testet gerade animierte Wallpaper in der iPhone-Beta. Laut WABetaInfo soll WhatsApp eine Reihe neuer Chat-Hintergründe bereitstellen, die sich in die drei Kategorien „Featured“, „Doodle“ und „Minimal“ einsortieren.

Sind animierte Hintergrundbilder nicht störend? Um das zu verhindern, gibt es die Wallpaper nur mit einer sehr langsamen Animation, die schrittweise abläuft. Gerade genug, damit der Hintergrund dynamisch wirkt, ohne die Aufmerksamkeit vom Gespräch abzulenken. Wer keine Animation im Chat-Hintergrund möchte, findet in den beiden Kategorien „Doodle“ und „Minimal“ neue Auswahl. Im Bereich Doodle gibt es das klassische WhatsApp-Muster, nur aufgefrischt. Nutzer und Nutzerinnen, die gar keine Ablenkungen möchten, bekommen bei „Minimal“ schlichte weiße und dunkle Hintergrundbilder. Hier stehen die meisten neuen Designs zur Auswahl bereit, von neutral bis ausdrucksstark.

Damit alles harmonisch aussieht, passt WhatsApp die Farben der Sprechblasen automatisch an, sodass Text und Nachrichten immer gut lesbar sind. So bleibt das Design stimmig und weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Noch im Beta-Test

Da WhatsApp die neuen Hintergrundbilder aktuell in der iPhone-Beta testet, stehen sie noch nicht für alle zur Verfügung. Mit einem späteren Update macht WhatsApp die neuen Funktionen für alle verfügbar, allerdings können wir nicht sagen, wann das passiert. Sobald WhatsApp das Update ausrollt, berichten wir erneut.