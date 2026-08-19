Wie nennt Apple die neuen Kamera-AirPods?

Dass Apple an AirPods mit Kameras arbeitet, geistert schon seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Doch Apple selbst hat jetzt mit einem im Code gefundenen Video die Existenz bestätigt, sodass spekuliert wird, wie Apple die neuen Kamera-AirPods nennen könnte.

Apple wird ja nachgesagt, dass besondere Produkte künftig den Zusatz „Ultra“ erhalten sollen, so wie es höchstwahrscheinlich auch beim faltbaren „iPhone Ultra“ der Fall sein wird. Doch bei den Kamera-AirPods scheint die Bezeichnung „AirPods Ultra“ wohl vom Tisch zu sein, denn in macOS Tahoe 26.7 gibt es Referenzen auf die wohlbekannte Namensgebung „AirPods Pro“. Gut möglich, dass Apple die Kamera-AirPods einfach als „AirPods Pro 4″ betitelt.

Während Apples geplante Ultra-Produkte wohl auch einen deutlichen Preisanstieg verzeichnen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die AirPods Pro 4 eventuell nur marginal teurer werden? Es wäre schon verwunderlich, wenn Apple den Preis beibehalten würde, obwohl deutlich mehr Technik zum Einsatz kommt.

Wann kommen die AirPods Pro 4 auf den Markt?

Noch im März hatte Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass die AirPods mit Kamera erst im September 2027 zusammen mit dem iPhone zum 20-jährigen Jubiläum auf den Markt kommen. Erst vor wenigen Wochen korrigierte Gurman seine Aussage selbst und sagte, dass die neuen AirPods Pro kurz vor dem Marktstart stehen, was auch wiederum das neue Video erklärt. Wieso sollte Apple zum aktuellen Zeitpunkt ein Video zu einem Produkt integrieren, das womöglich noch Jahre entfernt ist? Das AirPods-Video in macOS Tahoe 26.7 deutet darauf hin, dass das Gerät fast marktreif ist.

Die Kameras in den AirPods sind nicht dafür da, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Sie fungieren lediglich als Auge für Siri, um Objekte, Schilder und weitere visuelle Informationen zu erkennen, um sie mit der neuen Siri AI zu verarbeiten. Also perfekt zugeschnitten für die sogenannte Visuelle Intelligenz.