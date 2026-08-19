Fällig: Keinen Termin für Haus, Auto oder Versicherung mehr verpassen

Heizungswartung, Ölwechsel, Rauchmelder prüfen, Dachrinne reinigen oder die Kfz-Versicherung rechtzeitig kündigen: Es gibt erstaunlich viele Dinge im Alltag, die nicht ständig anstehen und genau deshalb gerne vergessen werden. Die Indie-App „Fällig“ (App Store-Link) will dieses Gedächtnisproblem lösen. Statt nur beliebige Erinnerungen zu verwalten, bringt sie eine Bibliothek mit mehr als 190 fertigen Wartungsaufgaben mit. Nutzer und Nutzerinnen wählen die passenden Punkte für Haus, Wohnung, Auto, Motorrad, Wohnmobil, Garten, Pool oder Verträge aus, setzen ein Startdatum und lassen die App anschließend rechnen.

Der interessante Ansatz steckt im Detail: „Fällig“ denkt weniger in Kalenderterminen als in Wartungsintervallen. Ein Ölwechsel kann beispielsweise alle zwölf Monate oder nach einer bestimmten Kilometerleistung anstehen, je nachdem, was zuerst eintritt. Die App berücksichtigt dafür sowohl zeit- als auch kilometerbasierte Intervalle und rechnet nach einer tatsächlich erledigten Wartung vom neuen Datum aus weiter. Dazu kommen saisonale Aufgaben wie Dachrinnenreinigung oder Reifenwechsel sowie rückwärts berechnete Kündigungsfristen.

Der Anwendungsbereich ist entsprechend breit. Im Haus lassen sich etwa Heizungswartung, Rauchmelder, Dachrinne oder ein Balkonkraftwerk verwalten, beim Auto Ölwechsel, TÜV, Reifen und Bremsen. Bei gesetzlichen Prüfpflichten nennt Fällig zudem die jeweilige Rechtsgrundlage und unterscheidet mit dem Hinweis, dass konkrete Fristen je nach Region, Gebäudetyp oder Anlage abweichen können, zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Widget statt Erinnerungsflut

Damit die Wartung nicht selbst zur Verwaltungsaufgabe wird, setzt Fällig auf einen schnellen Überblick. Ein Widget zeigt die nächsten anstehenden Aufgaben direkt auf Home- oder Sperrbildschirm. Indie-Entwickler Yannick Wippert sieht dies ausdrücklich als Alternative zu klassischen Benachrichtigungen: Was ansteht, soll sichtbar bleiben, statt als Push-Mitteilung kurz aufzutauchen und anschließend im Benachrichtigungsstapel zu verschwinden. Auf dem iPad gibt es eine angepasste zweispaltige Ansicht, die Daten bleiben dank iCloud auf iPhone und iPad synchron.

Aus der reinen Erinnerungshilfe wird zudem gleichzeitig ein kleines Wartungsarchiv. Erledigte Arbeiten können mit Datum, Notiz und Kosten gespeichert werden. Rechnungen lassen sich direkt fotografieren oder als PDF aus einer Mail in die App übernehmen. Das kann besonders dann praktisch werden, wenn später nachvollzogen werden soll, wann eine Wartung stattgefunden hat, etwa beim Verkauf eines Autos oder Hauses oder im Versicherungsfall.

Auch beim Geschäftsmodell geht Fällig einen klassischen Weg: Im deutschen App Store kostet die App, die ab iOS/iPadOS 18.0 sowie bei nur 7 MB an Speicherplatzbedarf installiert werden kann, einmalig 1,99 Euro, ein Abo gibt es nicht. Werbung und spätere Funktionssperren nach dem Kauf sollen ebenfalls außen vor bleiben. Noch konsequenter fällt der Datenschutzansatz aus: Laut des Entwicklers gibt es kein eigenes Nutzerkonto und keine eigenen Server, zudem liegen Objekte, Intervalle und Belege auf dem Gerät beziehungsweise in der persönlichen iCloud.