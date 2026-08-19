SwitchBot startet neuen Ventilator mit Akku und Matter

Nach gefühlten Wochen im Dauereinsatz gönne ich meiner Midea PortaSplit seit Montag eine Auszeit. Es regnet, wir haben 20 Grad, auch das ist einfach mal herrlich. Der nächste Sommer kommt aber bestimmt – und auch SwitchBot bringt dafür das passende Zubehör an den Start.

Im April hatten wir euch ja bereits den SwitchBot Standventilator für 89,99 Euro vorgestellt. Der ist mittlerweile ausverkauft und es wird wohl auch einige Zeit dauern, bis er wieder verfügbar ist. Als Alternative könnt ihr jetzt den SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro kaufen.

Das neue Modell ist bereits auf der Hersteller-Webseite zur Vorbestellung bereit und sollte in Kürze auch auf Amazon erhältlich sein. Der Preis liegt zum Start bei 119,99 Euro. Etwas gewöhnungsbedürftig ist unterdessen die deutsche Übersetzung der Produktbezeichnung: Batterie-Umluftventilator 2 Pro.

Wie dem auch sei – die technische Ausstattung des neuen Ventilators von SwitchBot kann sich durchaus sehen lassen. Das Teilchen unterstützt Matter over WLAN, kann also ohne Umweg über einen SwitchBot-Hub direkt mit einem Smart Home System eurer Wahl gekoppelt werden.

SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro kommt mit Akku und USB-C-Anschluss

Über die SwitchBot-App kann man den Ventilator aus der Ferne ein- oder ausschalten, die Windgeschwindigkeit stufenlos von 1 bis 100 Prozent einstellen, zwischen verschiedenen Luftstrommodi wechseln, 24-Stunden-Timer einstellen, die Oszillation steuern, das Nachtlicht verwalten und den Betrieb gemeinsam mit anderen SwitchBot-Geräten automatisieren. In „Apple Home“ kann man außerdem den Ventilatorbetrieb und die Einstellungen für das Nachtlicht steuern.

SwitchBot gibt an, dass der Ventilator im Schlafmodus starke 21 Dezibel leise ist. Gleichzeitig könnt ihr den SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro auch ganz ohne Steckdose betreiben, der integrierte Akku hält bis zu 70 Stunden. Dank USB-C könnte sogar eine Powerbank angeschlossen werden, wenn ihr länger unabhängig sein wollt. Und wenn ihr es richtig duftend mögt, könnt ihr eine Aromabox mit einem ätherischen Öl befüllen, um ein wenig Duft zu verteilen.