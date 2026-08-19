Tribit PocketGo Mini: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher will überall mitmischen

Ein Bluetooth-Lautsprecher muss heute nicht mehr größer als eine Trinkflasche sein, um ordentlich ausgestattet zu sein. Der kürzlich vorgestellte Tribit PocketGo Mini setzt auf: Mit Abmessungen von 10,8 × 8,1 × 4,2 Zentimetern und gerade einmal 220 Gramm Gewicht passt der kompakte Bluetooth-Speaker problemlos in Tasche oder Rucksack. Das Design der kleinen Brüllbox erinnert stark an andere Modelle der Konkurrenz, beispielsweise den Soundcore Select 4 Go oder den JBL Go 3.

Tribit verspricht 7 Watt Ausgangsleistung und 360-Grad-Sound. Das Gehäuse besteht aus ABS und Stoff und ist nicht nur auf Alltagstauglichkeit ausgelegt, sondern ausdrücklich für Outdoor-Einsätze gedacht. Denn der PocketGo Mini dürfte vor allem dort interessant werden, wo normale Bluetooth-Boxen lieber trocken bleiben sollten: Das Modell ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und laut Tribit sogar schwimmfähig. Dazu kommt eine Zertifizierung nach MIL-STD-810H für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stürze. Wichtig ist in diesem Fall der Hinweis des Herstellers, die Gummiabdeckung auf der Rückseite bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit sorgfältig zu verschließen.

Für die drahtlose Verbindung setzt Tribit auf Bluetooth 6.0 und nennt eine Reichweite von etwa 30 bis 50 Metern. Unterstützt werden die Profile A2DP, AVRCP, HFP und HSP sowie die Codecs AAC und SBC. Im Inneren arbeitet ein einzelner 45-Millimeter-Fullrange-Treiber, der einen Frequenzbereich von 80 Hz bis 20 kHz abdeckt. Wer mehr als Mono-Sound möchte, kann zwei PocketGo Mini-Lautsprecher zu einem Stereo-Paar verbinden.

EQ per App und Musik auch von der Speicherkarte

Beim Klang will Tribit den Nutzern und Nutzerinnen ebenfalls etwas Kontrolle geben. Über die Tribit-App stehen sechs voreingestellte EQ-Modi zur Auswahl, zusätzlich lässt sich der Equalizer individuell anpassen. Praktisch: Der PocketGo Mini besitzt einen integrierten Mikrofonbereich und unterstützt Freisprechanrufe sowie Sprachassistenten wie Google Assistant, Siri und Amazon Alexa. Wer das Smartphone komplett außen vor lassen möchte, kann außerdem eine TF-/microSD-Karte mit bis zu 128 GB verwenden; unterstützt werden MP3-, WAV- und WMA-Dateien. Einen klassischen AUX-Eingang gibt es dagegen nicht.

Im Inneren steckt ein Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 Volt und 2.400 mAh. Tribit gibt eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden an, allerdings wurde dieser Wert bei 50 Prozent Lautstärke ermittelt. Geladen wird über USB-C, die vollständige Ladezeit liegt bei ungefähr drei Stunden. Nach 15 Minuten ohne Audiosignal schaltet sich der Lautsprecher übrigens standardmäßig automatisch ab, um Energie zu sparen. Das Zeitfenster für die Abschaltung lässt sich individuell über die App anpassen.

Meine ersten Eindrücke

Tribit war so freundlich und hat mir ein Testexemplar des PocketGo Mini zur Verfügung gestellt. Ich habe mich dabei für die sommerlich-farbenfrohe blaue Variante entschieden, die in einem hellblau mit türkisen Akzenten daher kommt. Praktischerweise gibt es auch eine kleine Schlaufe an der rechten Oberseite des Lautsprechers, so dass man selbigen mit Hilfe eines Karabiners oder eines bereits vorhandenen Hakens auch bequem aufhängen kann.

Die Kopplung und Steuerung des kleinen Mini-Speakers ist simpel und schnell erledigt. Ein dezidierter Bluetooth-Button auf der Oberseite muss etwas länger gedrückt werden, um den PocketGo Mini in den Kopplungsmodus zu versetzen. Er wird schnell in der Bluetooth-Geräteliste gefunden und kann dann direkt verbunden und genutzt werden. Dies wird wie üblich mit einem kleinen Ton quittiert. Die insgesamt fünf Buttons auf der Oberseite verfügen über gute Druckpunkte und können die Musik oder Anrufe steuern.

So macht sich die Verarbeitung und Soundqualität

Die Verarbeitung ist für Tribit typisch sehr gut und hochwertig: Der Stoffbezug verfügt über ein schönes Muster, und auch das Kunststoffmaterial macht einen sehr stabilen und langlebigen Eindruck. Wer möchte, kann den Lautsprecher auch ohne Bluetooth-Verbindung zu einem iPhone, iPad oder anderem Gerät mittels einer TF- oder MicroSD-Karte mit Musik versorgen. Dafür gibt es an der Seite neben dem USB-C-Ladeanschluss einen kleinen Einschub, der zusätzlich vor Wasser geschützt ist. Dieses kleine Gimmick findet man nicht häufig bei Bluetooth-Lautsprechern, und schon gar nicht bei Exemplaren dieser Preis- und Größenklasse.

Bei einem Mini-Lautsprecher, der mit nur 7 Watt Leistung ausgestattet ist, erwartet man naturgemäß auch keine mitreißende laute Partybeschallung – das will der Tribit PocketGo Mini aber auch nicht sein. Sein Name deutet es bereits an: Er ist für die „Tasche“ und „On-the-Go“, also für unterwegs gedacht. Und für diese Zwecke liefet die kleine Brüllbox, die nicht viel größer ist als zwei Zigarettenschachteln normaler Größe, einen erstaunlich guten und vollen Sound, den ich in dieser Form nicht erwartet habe. Um einen Kurs in einem Fitnessstudio oder Aufwärmübungen in einer Sporthalle zu beschallen, reicht die Leistung des PocketGo Mini nicht aus. Aber für den Schreibtisch, die Küche oder auch einen Tag am Strand oder mit dem Freundeskreis im Park kann das Gerät für eine gute Hintergrunduntermalung sorgen.

Die Bässe sind erstaunlich präsent und warm, und auch die Höhen und Mitten wirken bei 50 Prozent der maximalen Lautstärke gut abgemischt. Wenn man die kleine Brüllbox auf 80 Prozent oder mehr hochdreht, wird der Klang wenig überraschend unpräzise und schwammig. Im direkten Vergleich mit dem rund doppelt so teuren Tribit StormBox Micro 3 empfand ich den Klang des kleineren Lautsprechers sogar gemessen an der Leistung deutlich besser.

Preis und Verfügbarkeit: Mit rund 30 Euro ist man dabei

Beim Preis liegt der Tribit PocketGo Mini aktuell klar im Budget-Segment. Auf der europäischen Tribit-Website wird das Modell in Schwarz mit 31,99 Euro angeboten; die Varianten Grün und Blau werden mit 33,99 Euro ausgewiesen. Wer zwei Exemplare kauft, bekommt laut Hersteller 20 Prozent Rabatt, wodurch sich der Preis auf 25,59 Euro pro Stück reduziert. Bei Amazon ist der Lautsprecher in den drei Farbvarianten etwas günstiger zu haben: Hier kostet das schwarze Modell aktuell reduziert nur 27,99 Euro, die blauen und grünen Exemplare sind mit jeweils 29,99 Euro ebenfalls günstiger. Noch bis zum 31. August gibt es außerdem einen Anniversary-Sale bei Tribit, bei dem sich weiteres Geld beim Kauf von Lautsprechern und Kopfhörern des Herstellers sparen lässt.

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