iPhone Fold, iPhone Ultra oder doch ein anderer Name?

Es dürfte nur noch rund einen Monat dauern, bis Apple uns auf der im September üblichen iPhone-Keynote sein erstes faltbares Smartphone vorstellt. Ich habe meine Gedanken dazu ja bereits mit euch geteilt, nachdem ich das erste Mal das vermutlich ähnlich gebaute Samsung Galaxy Z Fold8 in der Hand hielt, war ich hin und weg. Der Formfaktor scheint wirklich eine sehr spannende Sache zu sein.

Aber wie wird Apple sein erstes faltbares iPhone nennen? Als es bereits im vergangenen Jahr die ersten Gerüchte gab, war noch iPhone Fold hoch im Kurs. Seit Anfang des Jahres scheint dagegen iPhone Ultra die bevorzugte Bezeichnung zu sein. Oder wird sich Apple doch für einen ganz anderen Namen entscheiden?

Apple-Analyst Mark Gurman will mittlerweile erfahren haben, dass das neue iPhone intern im Apple Park von jedem als „Ultra“ bezeichnet wird.

Es gibt aber auch Stimmen, die ein iPhone Ultra für unwahrscheinlich halten – zumindest mit diesem Namen. Es würde die bisherige Namensgebung der Apple-Geräte definitiv durcheinanderbringen, denn immerhin wird es sich zum Beispiel in Sachen Kameras sehr wahrscheinlich unter den bisherigen Pro-Modellen einordnen. Ein iPhone Ultra mit weniger Leistung als das iPhone Pro? Das wäre schon etwas verwunderlich.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Bezeichnung ihr für das erste faltbare Smartphone von Apple erwartet.

Insgesamt soll Apple acht Geräte vorstellen

Mark Gurman rechnet damit, dass Apple auf der September-Keynote insgesamt acht Produkte vorstellen wird. Wir dürften uns angeblich auf diese Geräte freuen: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra (oder wie auch immer es heißen wird), Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, ein neuer Apple TV 4K, HomePod mini 2 und ein HomePad (bzw. HomePod Touch).

Bevor es soweit ist, erwarten wir aber erst einmal eine Sache: Die Einladungen zur Keynote. Diese dürfte Ende August oder Anfang September von Apple veröffentlicht werden.