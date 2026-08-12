Noch mehr Informationen zum neuen Sonos Ace Ultra

Erst gestern haben wir die ersten Details der neuen Kopfhörer von Sonos mit euch geteilt. Die Sonos Ace Ultra sind in Dokumenten der Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht. Nur wenige Tage später gibt es schon die nächsten Details – und darunter auch echte Marketing-Bilder für das fertige Produkt.

Los geht es mit einem Artikel auf Bloomberg. Dieser stammt von Chris Welch, der in den vergangenen Jahren bereits viele korrekte Informationen von Sonos vorab teilen konnte. Seinen Angaben zufolge könnten die Kopfhörer Sprachbefehle unterstützen, sodass sie mit KI-Chatbots von Drittanbietern genutzt werden können.

Die ersten Bilder des Sonos Ace Ultra

Noch mehr Details gibt es bei den Kollegen von WinFuture, die bereits Marketing-Materialien zu den neuen Kopfhörern aufgetrieben haben. Das grundlegende Design der Sonos Ace (siehe Titelbild) scheint der Hersteller bei den Sonos Ace Ultra nicht über den Haufen werfen zu wollen, insgesamt wirken die Kopfhörer aber etwas wuchtiger und dicker.

WinFuture vermutet, dass es den Kopfhörer zum Start nur in zwei Farben geben wird. Neben einer umgestalteten Positionierung der Bedienelemente fällt vor allem ein Slider auf, der an der rechten Ohrmuschel angebracht ist. Welche Funktion er erfüllen will, ist nur aus den Bildern bisher aber noch nicht nachzuvollziehen.

Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich der neue Sonos Ace Ultra am Ende positionieren wird. In Sachen Klangqualität und Geräuschunterdrückung konnte der bisherige Sonos Ace durchaus überzeugen. Mit einem Preis von 449 Euro war aber auch er schon keine günstige Anschaffung. Kritik gab es von der Nutzerschaft vor allem dafür, dass die Integration des Kopfhörers in das Sonos-System relativ spärlich ausgefallen ist. Ob Sonos sich hier etwas Neues einfallen lässt? Immerhin scheint der Sonos Ace Ultra über eine WLAN-Anbindung zu verfügen…