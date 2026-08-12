Ugreen Nexode Air: Kompaktes Netzteil bietet jetzt noch mehr Leistung

Als ich mir im Mai das Ugreen Nexode Air Netzteil angesehen habe, war ich wirklich begeistert. Das Netzteil ist winzig, aber hat dennoch 65 Watt an Bord. Genau aus diesem Grund habe ich den Stecker sofort in meine Technik-Tasche gepackt, die ich immer mit auf Reisen nehme. Wenn 65 Watt nicht ausreichen, gibt es das Ugreen Nexode Air ab sofort auch mit 100 Watt Leistung, allerdings ist das Ladegerät auch minimal größer.

Ugreen liefert ein USB-C-Kabel gleich mit, sodass ihr iPhone, MacBook und Co. direkt aufladen könnt. Für iPhone und iPad reichen auch 30 Watt aus, denn schneller lassen sich die Geräte ohnehin nicht laden. Für das MacBook, vor allem für das MacBook Pro, sind aber Ladegeschwindigkeiten von bis zu 140 Watt möglich. Der kompakte Ugreen-Stecker stellt so sicher, dass die Geräte besonders schnell wieder einsatzbereit sind.

Während das Ugreen Nexode Air mit 65 Watt aktuell 26,99 Euro kostet, müsst ihr für die 100-Watt-Version 32,29 Euro bezahlen.