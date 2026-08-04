WhatsApp mit großem Upgrade für Gruppenchats: Das ist jetzt neu

Für den WhatsApp Messenger gibt es mal wieder neue Funktionen, die diesmal besonders praktisch für Gruppenchats sind. Unter anderem gibt es ein Upgrade für Abstimmungen, eine neue @alle-Funktion sowie die Möglichkeit, neue Gruppenchats aus bestehenden Gruppen schnell zu starten.

Bessere Abstimmungen in WhatsApp

Gleich drei neue Verbesserungen machen Abstimmungen für Gruppenentscheidungen nützlicher. Ab sofort lässt sich eine Umfrage terminieren, sodass ihr eine Endzeit dafür festlegen könnt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei Umfragen die Namen der Abstimmenden verborgen werden, damit sich die Gruppe laut WhatsApp „wohler fühlt“. Wer seine Entscheidung doch noch ändert, kann innerhalb von 15 Minuten seine Entscheidung klarstellen.

@alle benachrichtigt alle Gruppenmitglieder

Mit @alle können fortan alle Mitglieder der Gruppe über besonders wichtige Nachrichten informiert werden, ohne dass alle Mitglieder einzeln markiert werden müssen. In Gruppen mit weniger als 32 Mitgliedern kann jeder @alle nutzen, während in größeren Gruppen nur Admins alle Mitglieder benachrichtigen können.

Wichtig zu wissen: Bei @alle bekommen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Benachrichtigung, auch wenn der Gruppenchat stummgeschaltet ist. Wer möchte, kann @alle in den Benachrichtigungseinstellungen aber auch stummschalten.

Gruppenchats aus bestehenden Gruppen erstellen

Wer eine neue Gruppe mit Mitgliedern aus einer bestehenden Gruppe gründen will, kann dies jetzt einfacher tun. Statt die Personen alle einzeln hinzuzufügen, lassen sich diese künftig noch schneller zu einem Gruppenchat zusammenbringen. WhatsApp führt dabei gleich mehrere Beispiele an, unter anderem die Planung für eine Überraschungsparty, die Logistik für eine Veranstaltung oder den Fall, dass man ein Thema vertiefen möchte, ohne den Hauptchat zu überladen.

WhatsApp macht die neuen Funktionen wie immer schrittweise verfügbar, sodass nicht sofort alle Nutzer und Nutzerinnen sie nutzen können. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr die neueste App-Version installiert habt.