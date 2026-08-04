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Wikipedia-App liefert das ultimative Widget gegen Langeweile

Neues Update für iOS

Fabian2 Kommentare zu Wikipedia-App liefert das ultimative Widget gegen Langeweile

Solltet ihr demnächst mal wieder Langeweile haben, dann verzichtet doch einfach mal auf ein paar kurze Videos in Apps wie TikTok oder Instagram. Legt euch stattdessen lieber das neue Widget aus der Wikipedia-App direkt auf den Homescreen eures iPhones oder iPads.

Mit dem neuesten Update führt Wikipedia ein Zufalls-Widget ein, das euch (wenig überraschend) zu einem zufälligen Artikel in der Online-Wissensdatenbank führt. Das Widget ist als kleines 2 x 2 Widget oder als mittleres 4 x 2 Widget verfügbar und findet hoffentlich einen tollen Platz auf eurem Gerät.


Wenn ihr die Wikipedia-App über das Zufalls-Widget öffnet, landet ihr zudem im zufälligen Modus. Hier reicht ein einfacher Fingertipp aus, damit ihr direkt zum nächsten zufälligen Artikel gelangt. So habt ihr auf jeden Fall immer etwas zu lesen – und das sogar ohne Bezahlschranke oder Werbung. Noch dazu könnt ihr sogar noch etwas Wissen aufschnappen. Wer weiß, wann euch das mal nützlich sein kann.

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Entwickler: Wikimedia Foundation
Preis: Kostenlos

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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