Der Wechsel an der Apple-Spitze rückt näher, und John Ternus lässt keinen Zweifel daran, dass er sich rechtzeitig ein schlagkräftiges Team zusammenstellt. Ab dem 1. September übernimmt er offiziell die Rolle des CEO und im Vorfeld hat er nun eine altbekannte Führungskraft aus dem Ruhestand zurückgeholt, um sie erneut für den Hardware-Bereich zu gewinnen.

Wie Bloomberg berichtet, konnte Ternus Laura Legros für sein künftiges Managementteam gewinnen. Legros hatte sich 2022 aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen, nachdem sie zuvor als Vizepräsidentin für Hardware-Entwicklung direkt in Ternus‘ damaligem Team gearbeitet hatte. Nun kehrt sie zurück und soll erneut als Vizepräsidentin agieren, wobei sie künftig übergreifend mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammenarbeiten wird. Sobald Ternus am 1. September offiziell das Ruder übernimmt, wird Legros direkt an ihn berichten.

Das ist Laura Legros

Mark Gurman liefert zusätzliche Einblicke in Legros‘ bisherige Laufbahn bei Apple. Während ihrer aktiven Zeit im Unternehmen war sie maßgeblich daran beteiligt, Produktauslieferungen zu koordinieren, Entwicklungszeitpläne zu steuern und dafür zu sorgen, dass unterschiedliche Teams reibungslos zusammenarbeiteten. Sie galt vor ihrem Ausstieg als eine der engsten Vertrauten von Ternus. Öffentlich sichtbar wurde ihre Arbeit unter anderem 2018, als sie bei einer Apple-Keynote persönlich eine neue Generation des MacBook Air vorstellte. Zwei Jahre später trat sie erneut ins Rampenlicht, um das bis heute aktuelle Design des iPad Air zu präsentieren.

Der Übergang läuft bereits auf Hochtouren

Laut dem aktuellen Bericht bereitet sich Apple intern längst intensiv auf den bevorstehenden Führungswechsel von Tim Cook zu John Ternus vor. In den vergangenen Monaten begleitete Ternus Cook regelmäßig und übernahm dabei zunehmend Verantwortung bei der Leitung von Führungskräftesitzungen. Zudem traf sich der designierte CEO bereits mit zahlreichen Führungskräften aus verschiedenen Unternehmensbereichen und war aktiv an der Durchsicht der Roadmaps mehrerer Geschäftsfelder für das kommende Jahr beteiligt.

Gurman betont zudem, dass Ternus schon bald mit weiteren personellen Veränderungen in der obersten Führungsebene rechnen muss. Mehrere langjährige Führungskräfte nähern sich dem Rentenalter, darunter App-Store-Chef Phil Schiller sowie Luca Maestri, der aktuell für Immobilien und Informationssysteme verantwortlich zeichnet. Der bevorstehende Wechsel an der Spitze dürfte also erst der Anfang einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Apples Führungsriege sein.